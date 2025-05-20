Altcoin Devinde Liderlik Değişim Coşkusu! Fiyat Çoğu Coin’den Ayrışarak Yükseldi

En büyük altcoin Ethereum (ETH) $2,544.43, son 24 saatte yüzde 6,53 yükselerek yeniden 2 bin 500 doların üzerine yerleşti ve yatay seyreden kripto para piyasasında pozitif ayrıştı. Aynı dönemde Bitcoin $106,616.75’in (BTC) getirisi yüzde 2’ye bile ulaşmazken, büyük altcoin’ler daha sınırlı yükselişlerle yetindi. Yatırımcı ilgisini tetikleyen asıl gelişme ise Ethereum Vakfı’nın yönetim kadrosunu yenilemesi oldu. Hsiao-Wei Wang ile Tomasz K. Stańczak eş yürütücü direktörlük görevine getirilirken, Vakfa ilk kez bir başkan atandı. Bu organizasyonel güçlenme ekosistemde uzun süredir beklenen yönetsel netliği sağlayarak piyasanın güvenini tazeledi.

Ethereum Vakfı’ndaki Yeni Liderlik Piyasaya Güven Verdi

Ethereum Vakfı‘nın paylaştığı resmi açıklamada yeni lider ekibinin ağın araştırma, topluluk ve çekirdek geliştirme alanlarında “daha çevik ve saydam” karar süreçleri yürütmesi hedefleniyor. Özellikle Shanghai ve Dencun güncellemelerinin ardından ortaya çıkan ölçeklenebilirlik tartışmaları güçlü bir stratejik koordinasyonu zorunlu kılıyordu. Yatırımcılar yönetimdeki tazelenmenin hem geliştirici motivasyonunu artıracağına hem de kurumsal katılımı cesaretlendireceğine inanıyor. Kısacası haber kripto para piyasasında durağanlığa karşı cesur bir çıkış etkisi yarattı.

Öte yandan Ethereum’un kurumsal benimsenmesi de ivme kazanıyor. BlackRock’ın tokenize fon testi ve Avrupa’daki ilk spot Ethereum ETF başvuruları altcoin’in uzun vadeli cazibesini destekleyen adımlar arasında gösteriliyor. Piyasada hakim olan “güçlü eller” anlatısı yeni yönetim duyurusuyla birleşince kısa sürede fiyatı yukarı taşıdı. Spot hacimde görülen artış da anlık ilginin ötesinde kalıcı sermaye girişine işaret ediyor.

Teknik Göstergeler Fiyatın Direnç Bölgesine Yaklaştığına İşaret Ediyor

Teknik tarafta ETH fiyatı 2 bin 464 dolarlık kritik destekten sekerek 2 bin 523-2 bin 690 dolar bandındaki direnç bölgesine yaklaştı. RSI göstergesi 60 seviyesini zorlarken hacim profili yükselişin henüz doymadığını gösteriyor. Analistler ilk direnç kırılırsa 2 bin 800 doların hızla test edilebileceğini, aksi takdirde 2 bin 460 dolar altına inilmesinin kısa vadeli düşüşü tetikleyebileceğini belirtiyor.

Piyasa yapısının baskın yönü yine de yukarı işaret ediyor. Opsiyon piyasasında alım (call) sözleşmelerine yönelik talep satım (put) tarafını geride bırakmış durumda. Vadeli işlem borsalarında da fonlama oranları pozitife döndü ki bu long pozisyon tarafının ağır bastığını gösteriyor.

Kısacası Ethereum Vakfı’ndaki liderlik yenilemesiyle gelen iyimser haber akışı teknik göstergelerle destekleniyor ve Ethereum’un piyasa genelinden pozitif ayrışmasını sürdürebileceği beklentisini güçlendiriyor.