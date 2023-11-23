Fiyat Hızla Artı: En Büyük 100 Kripto Para Arasına Girdi

Piyasa hissiyatı haftalardır pozitif ve altcoinlerin çoğu bu süreci fırsata çevirmek için haklı olarak çeşitli adımlar atıyor. Bitcoin fiyatı 37.000 doların üzerinde kalmaya devam ederken BLUR Coin ekibi saatler önce detaylarını paylaştığımız duyuruyla yükselmeye başladı. Peki bundan sonra ne olacak?

Blur Coin Neden Yükseliyor?

Şubat ayında azalan direnç çizgisinin altına düşen fiyat 17 Ağustos tarihinde 0,15 dolarlık dibe kapı araladı. Bu yıl fiyatını katlayan altcoinler arasına Blur Coin de girdi. 12 Ekim tarihinde daha yüksek dip oluşturan fiyat günler sonra 245 günlük direnç çizgisini aştı. Bu tarz uzun vadeli dirençlerden kopuşlar birçok kez ifade ettiğimiz üzere parabolik rallilere kapı aralayabiliyor.

Son 42 günde Blur Coin fiyatı %225 artışla 0,54 dolar zirvesine ulaştı. Yazı hazırlandığı sıradaysa 0,523 dolardan alıcı buluyor. Yükselişin sebebi 3. Sezon için bir airdrop tahsis etmek üzere Blast layer2 çözümüyle kurulan ortaklıktı. NFT piyasasında (Ethereum) sıraya yükselen Blur aynı zamanda en büyük NFT lending protokolü oldu.

BLUR Coin Fiyat Tahmini

Fiyat 0,4 dolarlık direnç alanın üzerinde ve yatırımcılar proje özelindeki güzel haberlerin desteğiyle yükselişe geçti. İlerleyen günlerde önemli destek bölgesi 0,4 dolar ve fiyat üzerinde kalmayı başarabilirse rallinin uzaması muhtemel. Üstelik yapılan ortaklık duyurusu kısa süreli bir talep çekmenin ötesinde yatırımcıları uzun süre dinç tutabilir.

Direnç üzeri kapanışlar yazı hazırlandığı sırada devam ediyordu. Peki olumlu senaryoda BLUR Coin fiyatının kaç dolara ulaşması bekleniyor? Eğer ralli sürecekse sonraki direnç 0,78 dolarda ve bunun üzerinde 1 dolarlık psikolojik direnç seviyesi hedeflenebilir.

Ancak genel piyasa hissiyatında bozulma veya Blur Coin yatırımcılarının hızlanan kar satışlarıyla direnç bölgesi kaybedilirse düşüş hız kazanabilir. Bu durumda fiyatın en yakın destek seviyesi olan 0,25 dolara gerilemesi beklenir. Nitekim bu yüzde 50’yi aşan kayıp anlamına geliyor. Böylesine güçlü satış dalgası BTC’nin 35.000 dolar ve altına indiği senaryoda şaşırtıcı olmaz.

BTC yazı hazırlandığı sırada 37.270 doların üzerinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.