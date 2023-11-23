Kripto Para

Aralık Seçimleri! Kaçırmamanız Gereken 4 Altcoin

Özet

  • Aralık ayında kaçırmamanız gereken dört altcoin var.
  • KAS, Hedera, NEAR ve IMX dikkat çekiyor.
  • Bu projelerin piyasada önemli oyuncular olabileceği belirtiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Yatırımcılar sürekli olarak kripto para dünyasında bir sonraki büyük atılımın peşinde koşuyor ve yeni projelerin oyunun kurallarını değiştirdiğini iddia ediyorlar. Bu yazıda Aralık ayında kaçırılmaması gereken dört altcoin’i inceliyoruz.

İçerikler
Potansiyelin Kilidini Açmak: Kaspa’nın Benzersiz AvantajlarıHedera Hashgraph (HBAR): Bir Teknoloji SantraliNEAR Protocol (NEAR): Ölçeklenebilirlik ve ErişilebilirlikImmutable X ($IMX): Oyun ve NFT Uzmanı

Kaspa (KAS), Hedera (HBAR), NEAR Protocol (NEAR) ve Immutable (IMX). Her biri masaya benzersiz avantajlar getiriyor ve önümüzdeki aylarda potansiyel olarak önemli yatırım getirilerine dönüşüyor.

Potansiyelin Kilidini Açmak: Kaspa’nın Benzersiz Avantajları

Bir dijital defter teknolojisi olan Kaspa, birden fazla bloğun aynı anda var olmasına olanak tanıyan yenilikçi blockDAG yapısıyla öne çıkıyor. Kaspa’nın temel özelliklerinden biri olan GHOSTDAG protokolü. Aynı anda birden fazla bloğun yönetimini kolaylaştırarak güvenliği ve işlem hızını artırıyor.

kaspa cointurk

Bitcoin bulut madenciliğindeki büyüme ve OKX cüzdanına entegrasyonun yanı sıra yaklaşan bir airdrop etkinliği beklentisiyle Kaspa’nın fiyatında yakın zamanda yaşanan yüzde 200’lük artış, KAS’ı umut verici bir gelecek için konumlandırıyor.

Hedera Hashgraph (HBAR): Bir Teknoloji Santrali

Google ve IBM gibi endüstri devleri tarafından yönetilen ünlü bir Layer 1 ağı olan Hedera Hashgraph, hızlı işlemleri ve maliyet etkinliği ile öne çıkıyor. Stablecoin uygulamaları geliştirmeye yönelik bir araç olan Stablecoin Studio da cazibesine cazibe katıyor.

hedera cointurk

SaucerSwap’in büyümesi ve iyileştirilmiş ücretler ve alım satım arasında düşük fark sunan SaucerSwap V2’nin piyasaya sürülmesiyle Ekim ayının en düşük seviyelerinden bu yana yüzde 45’lik kayda değer bir artış gösteren Hedera Hashgraph’ın HBAR’ı, olumlu bir kripto piyasası trendinde esneklik ve iyimserlik gösteriyor.

NEAR Protocol (NEAR): Ölçeklenebilirlik ve Erişilebilirlik

Ölçeklenebilirlik ve kullanıcı dostu Blockchain deneyimleri için tasarlanan NEAR Protocol, izlenmesi gereken cazip bir altcoin olarak ortaya çıkıyor. Kısa süre önce Binance Japan’ın 13 yeni coin listesine eklenen NEAR, mevcut yükseliş trendleri sırasında yatırımcıları çekerek görünürlük ve erişilebilirlik kazandı.

near cointurk

Yüksek hızlı, düşük maliyetli işlemler için benzersiz bir sharding (parçalama) mekanizmasına sahip olan NEAR Protocol, kendisini hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için verimli bir Blockchain çözümü olarak konumlandırıyor.

Immutable X ($IMX): Oyun ve NFT Uzmanı

Oyun ve NFT‘ler konusunda uzmanlaşmış bir Blockchain platformu olan Immutable X, Ubisoft ile yaptığı ortaklıkla dikkatleri üzerine çekti. Bu işbirliği, IMX’in değerini bir hafta içinde yüzde 40 oranında artırdı.

imx cointurk

Yalnızca oyun ve NFT pazarına odaklanan Immutable X’in benzersiz yaklaşımı, diğer zincirlerden projeleri çekiyor. IMX’in gelecekteki performansı hakkında farklı tahminler yapılsa da, büyük oyun kuruluşlarıyla olan ilişkisi önümüzdeki yıllarda potansiyel büyümeye işaret ediyor.

Yatırımcılar dinamik kripto dünyasında gezinirken, bu altcoin’ler Aralık ayında ortaya çıkan trendlerden yararlanmak isteyenler için ilgi çekici fırsatlar sunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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