Avrupa Birliği Yetkilisinden Dikkat Çeken Binance Açıklaması: MiCA İçin Son Düzlük

Kripto para piyasasında yaşanan yasal düzenlemeler gün geçtikçe dikkat çeken gelişmelere neden oluyor. Buna göre bir Avrupa Komisyonu yetkilisi; FTX’in 2022’de yaşadığı iflas süreci ve Binance‘in Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşma, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatının hükümleri için güçlü bir argüman sağladı.

Binance Kararı AB’de Dikkat Çekti

Avrupa Komisyonu politika sorumlusu Ivan Keller, Amsterdam’da gerçekleşen MoneyLIVE konferansında açıklamalarda bulundu. Binance’in ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşmaya ilişkin haberler Keller’in açılış konuşmasından önceki gece piyasaya yansıdı ve MiCA’nın 2024’te gerçekleşecek olan tam ölçekli uygulaması için uygun bir emsal niteliğinde karar olarak tanımladı:

“Sanırım bu güçlü düzenleme yolunda ilerleyen birkaç talihsiz onay aldık. FTX kesinlikle en büyüklerinden biriydi ve şimdi de yakın zamanda Binance ile yapılan anlaşma emsal niteliğinde. Bizim pozisyonumuz bu kural kitabının bazı riskleri azaltacağı ve daha da önemlisi düzenleyicilere bu kuruluşları denetleyen daha net kaldıraçlar ve yetkiler vereceği ve böylece bu riskleri de azaltabilecekleri yönündedir.”

Keller ayrıca MiCA’nın Avrupa Birliği özelinde ele alınmasına giden süreç hakkında güncel bir görüşe yer verdi. Küresel alanda ilk kapsamlı kripto para piyasası yasal çerçevelerinden biri olarak kabul edilen MiCA tarafından belirlenen yasal düzenlemeler tüm AB üye ülkeleri için geçerli olacak.

MiCA İçin Son Düzlük

Keller, MiCA’nın ele alınmasındaki asıl amacın tüketicilere, piyasa bütünlüğüne, finansal istikrara ve parasal egemenliğe yönelik riskleri ele alırken bu alanda yaşanacak olan yeniliklere teşvik etmek olduğunu açıkladı. Yasal düzenlemelerin kapsamı; kripto varlıkları ele alan ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli olacak ve piyasada yaşanabilecek olan illegal işlemlerle mücadele etmeyi amaçlayacak.

MiCA, Haziran 2023’te AB’de yürürlüğe girdi ancak büyük ölçüde stablecoin şirketlerine yönelik yer alan varlık referanslı token’lar ve e-para alanı ile ilgili kuralların uygulanmasının Haziran 2024’te ele alınması bekleniyor. Bu süreçten sonra trade platformları, cüzdan sağlayıcıları ve kripto para borsaları ve hizmetlerini içeren kripto varlık hizmet sağlayıcıları için kurallar Aralık 2024’te yürürlüğe girecek.