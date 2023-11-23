OpenSea’nin Rakibi Blur’dan 146 Milyon Dolar Değerinde Airdrop: 2. Sezonda Neler Yaşandı?

Son dönemin en popüler NFT pazar yeri Blur, platformu kullanan NFT trader’ları için yaklaşık 146 milyon dolar değerinde toplam 300 milyon BLUR token ödül dağıtımını gerçekleştirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden anonim hesap ile paylaşımlar yapan bir NFT yatırımcısı, NFT pazar yeri Blur tarafından gerçekleştirilen son airdrop ödül dağıtımında yaklaşık 11 milyon dolar kazandı.

11 Milyon Dolar Değerinde Airdrop

Blockchain veri analiz platformu Dune Analytics verilerine göre, hanwe.eth adlı Ethereum Name Service (ENS) etiketine sahip bir cüzdan, Blur’un 2. sezon airdrop etkinliğinde toplam 22.851.000 Blur (BLUR) token talep etmeye hak kazandı. Kripto para fiyat analiz platformu CoinGecko, yazının yazıldığı sırada bu ödül miktarının yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor.

2. airdrop etkinliği, NFT yatırımcılarını platformu kullanmaya teşvik etmek için kullandığı stratejilerden biri. Blur ekibi, her airdrop etkinlik sezonu sonunda platformda NFT alım, satım ve NFT koleksiyonlarına teklif yapan kullanıcıları bir puan sistemi ile ödüllendiriyor.

Dağıtılan ödüller, kullanıcıların NFT trade platformundaki faaliyetlerine bağlı olarak değişir. En son airdrop etkinliğinde Blur, mevcut BLUR fiyatı ile birlikte 146 milyon dolar değerinde toplam 300 milyon token’lık bir ödül havuzunu bu etkinlik için tahsis etti.

Kullanıcılardan Blur Ekibine Tepki

Yaklaşık 38.000 adres şimdiden hak ettikleri ödüllerini talep etti ve toplam claim edilen token sayısı 267 milyona ulaştı. Ancak 2. sezon sonunda alınan Blur ödüllerinden birçok kullanıcı memnun olmadı. Machi Big Brother olarak bilinen NFT balinası Jeffrey Hwang, yaklaşık 2,9 milyon dolar değerinde 6 milyon token aldıktan sonra Blur için dikkat çeken sözler sarfetti.

Hwang, 25 Şubat’ta 48 saat içinde 1.010 NFT satarak bazı kullanıcıların şimdiye kadarki en büyük NFT işlemi olarak değerlendirdiği bir adıma imza attı. Nansen’den Andrew Thurman, Hwang’ın NFT’lerin 991’ini neredeyse anında geri alması nedeni ile bu adımın Blur airdrop etkinliği sayesinde gelir elde etmek için “büyük bir wash trade” olabileceğini açıkladı.

Blur, bu yılın başlarında günlük Ethereum işlem hacminde piyasanın en büyük NFT pazar yeri OpenSea’yi geçti. 18 Şubat’ta OpenSea, NFT trader’larını rakibinden geri kazanmak için %0’lık bir komisyon yapısı uygulamaya başladı. Ancak bu adım şimdilik pek etkili olmadı.