Ne Dogecoin Ne Shiba Inu! Yatırımcıların 10x Yapmasını Beklediği Altcoin Solana Ağında Gizli Olabilir!

Solana (SOL) ağında Doge ve SHIB’e rakip olması planlanarak yaratılan ilk köpek temalı meme coin Bonk (BONK), ortaya çıktığı ilk günlerde coşkuyla alıcı bulmasına rağmen 2023’ün başında arka plana düşmüş görünüyor.

Bonk, Shiba ve Dogecoin’le Yarışabilir Mi?

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi diğer köpek temalı kripto para birimlerini yakalamak konusunda zorlanan BONK, Solana’nın akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olması nedeniyle hala tam olarak bitmemiş olabilir.

Tüm bu 2023’ün durgunluğuna rağmen Kasım ayına gelindiğinde Bonk, yaşanan güçlü kripto piyasası rallisinin ortasında bir geri dönüşün fitilini ateşledi ve CoinMarketCap’ten alınan en son verilere göre, son 30 günlük süreçte değeri %2.000 gibi şaşırtıcı bir oranda yükseldi.

Yaşanan skandallara rağmen hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance 22 Kasım Çarşamba günü yaptığı duyuruyla, Bonk için sürekli vadeli işlem desteği eklediğini açıkladı. Meme coin buna bağlı olarak bir destek daha bulmuş olabilir.

BONK Yükselir Mi?,

Bonk’un rakipleri olan Dogecoin, Floki Inu (FLOKI) ya da Pepe (PEPE) gibi meme coinlere kıyasla popülerliği az olduğundan veya bir diğer söylemle daha az tanınır olduğu düşünüldüğünde, mevcut kripto para rallisindeki yükselişi daha da dikkat çekici oldu.

Yazım saati itibariyle Altcoin’in fiyatı 0,000004376 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Son 24 saat içinde yaşanan fiyat hareketlerinin ardından %3 gibi yükselişinin aksine görece düşük kalan bir fiyat hareketi sergiledi.

Bonk fiyatı 9 Kasım tarihinden bu yana yukarı yönlü bir fiyat hareketi sergiliyor. Son yedi günlük süreçte %59,91 artış görülen altcoin, bir önceki aya göre ise %1260’lık artışla hem büyük hem de istikrarlı bir fiyat hareketi gerçekleştirdi.

İstikrarlı yükselişi, Pazartesi günü gerçekleşen Bitmex listelemesi ve ardından Binance’te vadeli işlemlere başlanması, Bonk’un yıl bitmeden %2.000 veya daha büyük bir değer artışıyla potansiyeli ile mevcut rallinin ana memecoin’ine dönüşebileceğinin sinyallerini de veriyor.

Yine de, Kasım ayının ilk iki haftasında neredeyse durdurulamaz bir fiyat yükselişi yaşamasına rağmen son 7 günde yavaşlayan ve hatta hafifçe tersine dönen Solana’nın kendi fiyat hareketinin gösterdiği üzere, kripto piyasası yatırımcılarının kararsız olabileceğini unutmamak önemlidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.