Chiliz (CHZ)

Sıcak Gelişme! Binance Chiliz (CHZ) 2.0 Mainnet Entegrasyonunu Tamamladı

Özet

  • Binance CHZ 2.0 mainnet entegrasyonunu tamamladı
  • Entegrasyon ile takas işlemleri sorunsuz yapılabilecek.
  • Kullanıcıların Fan Token’lara erişimi de kolaylaşıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında bugün önemli bir gelişme var. Binance tarafından yapılan açıklamada Chiliz (CHZ) 2.0 mainnet için entegrasyon ve takas işlemlerinin başarıyla tamamladığı ifade edildi. Bu tamamlanma, hem Chiliz token’ı hem de Chiliz’in Fan Token’ları için çeşitli ağlarda para yatırma ve çekme yolları açarak kullanıcılar için çok önemli bir adımı işaret ediyor.

İçerikler
CHZ ve Fan Tokenları için Geliştirilmiş ErişilebilirlikAğ Uyumluluğu Token Kullanımı Açısından Önemli

CHZ ve Fan Tokenları için Geliştirilmiş Erişilebilirlik

Binance tarafından yapılan açıklamada kullanıcıların artık aşağıdaki ağlar aracılığıyla Chiliz’e (CHZ) ve ilgili Fan Token’larına daha fazla erişime sahip olacakları belirtildi.

Chiliz (CHZ) için para yatırma Chiliz Chain (CAP20), Ethereum Network (ERC20), BNB Beacon Chain (BEP2) ağları için söz konusu.  Para çekme ise Chiliz Chain (CAP20), Ethereum Network (ERC20) üzerinden olacak.

fan token cointurk

AS Roma, Atlético de Madrid, Manchester City, Juventus, OG, Paris Saint-Germain Fan Token’larının yatırılma işlemleri Chiliz Chain (CAP20) ve  BNB Smart Chain (BEP20) ağı üzerinden yapılacak. Çekim işlemleri ise Chiliz Chain (CAP20) üzerinden olacak.

AC Milan (ACM) ve FC Barcelona (BAR) Fan Token’larının yatırma ve çekme işlemleri ise Chiliz Chain (CAP20) üzerinden olacak.

Ağ Uyumluluğu Token Kullanımı Açısından Önemli

Bu genişletilmiş ağ uyumluluğu, Chiliz token’ları ve popüler takımlarla ilişkili Fan Token’ları ile etkileşim kurmak isteyen kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sağlayacak. Birden fazla ağa entegrasyon esneklik ve kolaylık sağlayarak farklı bir kullanıcı tabanına hitap edecek.

Bu adım, Binance’in kripto para meraklıları için sağlam ve kullanıcı dostu bir platform sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Kullanıcılar, Binance ekosistemindeki yeni olasılıkları keşfetmek için Chiliz (CHZ) 2.0 mainnet entegrasyonundan yararlanarak genişletilmiş para yatırma ve çekme seçeneklerinden faydalanmaya teşvik ediliyor.

Binance, sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ederken bu dönüm noktası, kullanıcı deneyimlerini iyileştirme ve dijital varlık dünyasında büyümeyi teşvik etme yolunda atılan olumlu bir adımı temsil ediyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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