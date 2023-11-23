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Binance Bu Altcoin’de Bitirici Darbeyi Vuruyor! 2 İşlem Çiftinde Delist

Özet

  • Binance’in BUSD hamleleri gelmeye devam ediyor.
  • Borsa BUSD kullanımını azaltacak bir adım attı.
  • Binance BTC/BUSD ve ETH/BUSD çiftlerinin marjin işlemlerden kaldırıldığını açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para borsası Binance’ten BUSD hamleleri gelmeye devam ediyor. Borsa son yaptığı açıklama iki önemli işlem çiftinin marjin işlemlerden kaldırılacağını açıkladı. Önemli işlem çiftleri BTC/BUSD ve ETH/BUSD şeklinde. Borsa ayrıca önemli tarihleri de açıkladı.

İçerikler
Binance’in Yeni BUSD DuyurusuKullanıcı Önerileri ve Önlemleri

Binance’in Yeni BUSD Duyurusu

Yakın zamanda yapılan bir güncellemeyle Binance, BTC/BUSD ve ETH/BUSD çapraz marjin ve izole marjin işlem çiftlerinin 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 09:00’dan itibaren geçerli olmak üzere marjin işlemlerden kaldırılacağını resmen duyurdu. Bu karar, kullanıcıların listeden çıkarma sürecinde sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmeleri için bilmeleri gereken birkaç önemli tarih ve eylemle birlikte geldi.

Sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için Binance, kullanıcıların dikkat etmesi gereken belirli tarihleri belirledi. Buna göre Binance 28 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 09:00’dan itibaren etkilenen çiftlerde, yani BTC/BUSD ve ETH/BUSD’de izole marjin borçlanması geçici olarak askıya alınacak.

Listeden çıkarma günü olan 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 09:00’da Binance, kullanıcıların pozisyonlarını kapatmaya başlayacak, otomatik uzlaştırma yapacak ve BTC/BUSD ve ETH/BUSD çapraz ve izole marjin çiftleriyle ilgili bekleyen tüm emirleri iptal edecek. Sonuç olarak, bu çiftler marjin işlemlerden kaldırılacak.

Kullanıcı Önerileri ve Önlemleri

Kripto para borsası Binance kullanıcılarına yönelik olarak hangi önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı. Binance tarafından yapılan açıklamada etkilenen çiftler listeden çıkarılacak olsa da kullanıcılarin Binance Marjin içindeki diğer mevcut alım satım çiftlerinde BTC ve ETH alım satımı yapmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Binance ayrıca kullanıcıların, listeden çıkarma işlemi sırasında pozisyonlarını güncelleyemeyeceğini vurguladı. Borsa bu nedenle, 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 09:00’da marjin alım satımının durdurulmasından önce mevcut pozisyonların kapatılması veya varlıkların Marjin Cüzdanlarından Spot Cüzdanlara aktarılması gerektiğini hatırlattı.

Binance, kullanıcıların pozisyonlarını yönetmekten sorumlu olduğunu ve ortaya çıkabilecek potansiyel kayıpların platformun sorumluluğunda olmayacağını da vurguladı.

Binance’in bu açık iletişimi, kullanıcıların listeden çıkarma sürecini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı ve tüm katılımcılar için sorunsuz bir geçiş sağlamayı amaçlamakta.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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