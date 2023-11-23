Binance Bu Altcoin’de Bitirici Darbeyi Vuruyor! 2 İşlem Çiftinde Delist

Kripto para borsası Binance’ten BUSD hamleleri gelmeye devam ediyor. Borsa son yaptığı açıklama iki önemli işlem çiftinin marjin işlemlerden kaldırılacağını açıkladı. Önemli işlem çiftleri BTC/BUSD ve ETH/BUSD şeklinde. Borsa ayrıca önemli tarihleri de açıkladı.

Binance’in Yeni BUSD Duyurusu

Yakın zamanda yapılan bir güncellemeyle Binance, BTC/BUSD ve ETH/BUSD çapraz marjin ve izole marjin işlem çiftlerinin 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 09:00’dan itibaren geçerli olmak üzere marjin işlemlerden kaldırılacağını resmen duyurdu. Bu karar, kullanıcıların listeden çıkarma sürecinde sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmeleri için bilmeleri gereken birkaç önemli tarih ve eylemle birlikte geldi.

Sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için Binance, kullanıcıların dikkat etmesi gereken belirli tarihleri belirledi. Buna göre Binance 28 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 09:00’dan itibaren etkilenen çiftlerde, yani BTC/BUSD ve ETH/BUSD’de izole marjin borçlanması geçici olarak askıya alınacak.

Listeden çıkarma günü olan 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 09:00’da Binance, kullanıcıların pozisyonlarını kapatmaya başlayacak, otomatik uzlaştırma yapacak ve BTC/BUSD ve ETH/BUSD çapraz ve izole marjin çiftleriyle ilgili bekleyen tüm emirleri iptal edecek. Sonuç olarak, bu çiftler marjin işlemlerden kaldırılacak.

Kullanıcı Önerileri ve Önlemleri

Kripto para borsası Binance kullanıcılarına yönelik olarak hangi önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı. Binance tarafından yapılan açıklamada etkilenen çiftler listeden çıkarılacak olsa da kullanıcılarin Binance Marjin içindeki diğer mevcut alım satım çiftlerinde BTC ve ETH alım satımı yapmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Binance ayrıca kullanıcıların, listeden çıkarma işlemi sırasında pozisyonlarını güncelleyemeyeceğini vurguladı. Borsa bu nedenle, 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 09:00’da marjin alım satımının durdurulmasından önce mevcut pozisyonların kapatılması veya varlıkların Marjin Cüzdanlarından Spot Cüzdanlara aktarılması gerektiğini hatırlattı.

Binance, kullanıcıların pozisyonlarını yönetmekten sorumlu olduğunu ve ortaya çıkabilecek potansiyel kayıpların platformun sorumluluğunda olmayacağını da vurguladı.

Binance’in bu açık iletişimi, kullanıcıların listeden çıkarma sürecini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı ve tüm katılımcılar için sorunsuz bir geçiş sağlamayı amaçlamakta.