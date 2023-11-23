Kripto Para

Kırılma Aşaması! Popüler Analistten Bitcoin ve 6 Altcoin İçin Yeni Tahmin

Özet

  • Captain Faibik Bitcoin için yeni seviyeleri açıkladı.
  • Analistin LINK, APE ve DYDX için değerlendirmeleri var.
  • Analistin yükseliş beklentileri takipçilerinde iştah oluşturdu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında popüler bir analist olan Captain Faibik bugün X’ten Bitcoin ve altı altcoin için önemli paylaşımlarda bulundu. Analist kritik seviyelerin hangisi olduğunu belirledi. Ayrıca takipçilerine yönelik teknik analiziyle de kılavuzluk etmiş oldu. Analistin Bitcoin ile incelediği kripto para birimlerinde yükselişi beklentisi oldukça yüksek.

İçerikler
Bitcoin, DYDX ve COTI tahminiSHIB, APE, HFT ve LINK Tahminleri

Bitcoin, DYDX ve COTI tahmini

Analiste göre Bitcoin’de 4 saatlik grafikte yükselen kama, 12 saatlik grafikte ise yükselen üçgen formasyonları gerçekleşti. BTC 38 bin dolar direncini kırarsa bu durum boğa eğilimine işaret edecek. BTC için 41 bin dolar seviyesinin gelme ihtimali var. Direnç kırılamazsa 34 bin dolar seviyeleri kapıda.

btc cointurk

Analist DYDX için kripto para takipçilerine yönelik önemli bir uyarı yapıyor. Altcoin DYDX için HODL tavsiyesinde bulunan analist 7 dolar seviyesine kadar satılmamasını söyledi. Analiste göre bu seviye çok yakın bir zamanda gelebilir.

dydx cointurk

Analist COTI için düşen kamanın yeniden test edildiğine dikkat çekti. Analist orta vadede COTI’de yüzde 250’lik bir ralli beklediğini vurguladı. Analist 0,13 dolar seviyesinin gelebileceğine işaret etti.

coti cointurk

Analist Shiba Inu için ana tren çizgisinin yeniden test edildiğine dikkat çekerek yakında bir geri dönüş yapacağına vurgu yaptı. Analistin işaret ettiği seviye 2.5 kata yakın bir yükselişi gösteriyor. Analistin vurguladı seviye ise 0,000018 dolar seviyeleri.

shib cointurk

Analist APE coin için bir dip seviyenin geldiği görüşünde. Ancak henüz bir atılım gerçekleştirmediğine vurgu yaptı. Analist APE coin için yüzde 200’lük bir ralli beklediğini açıkladı. Fiyat olarak 3,5 dolar seviyelerine işaret etti.

ape cointurk

Analist HFT için trend çizgisinde bir kırılmanın gerçekleştiğini belirtiyor. Kırılımın fiyatı 0,54 dolar seviyelerine kadar taşıyacağı düşüncesinde. Böyle bir yükselişin gerçekleşmesi kripto para birimi için yüzde 200’ün üzerinde bir artış anlamına geliyor.

hft cointurk

Son olarak LINK fiyatına bakan analist kripto para biriminin henüz hedefe ulaşmadığını belirterek sabırlı olunması yönünde tavsiyede bulunuyor. Analiste göre fiyat çok yakın bir zaman diliminde 27 dolar ve üstü seviyelere gelebilir. Kripto para birimi LINK hatırlanacağı üzere Ekim ayında önemli bir yükseliş gerçekleştirdi. 5 dolar seviyelerinden başlayan artış 16,5 dolara kadar sürmüştü.

link cointurk

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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