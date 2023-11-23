Sıcak Gelişme! Dev Bitcoin Borsası Bu 10 Altcoin’i Delist Ediyor

KuCoin bugün önemli bir açıklama yaparak 10 altcoin’in delist edildiğini açıkladı. Listeden çıkarılma nedeni olarak KuCoin’in Özel Muamele Kuralları gösterildi. İlgili projelerin bu kurallara uymadığının altı çizildi. Ayrıca kullanıcılara da tarihler verilerek ilgili token’lar için ne yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Etkilenen Altcoin Projeleri ve İşlem Çiftleri

Delist edilen projeler arasında Kambria (KAT), Sakura (SKU), Don-key (KDON), LOCGame (LOCG), Sienna (WSIENNA), Inflation Hedging Coin (IHC), Position Exchange (POSI), TE-FOOD (TONE), Pika Protocol (PIKA) ve Karura (KAR) yer aldı.

Ayrıca, KAT/USDT, KAT/BTC, SKU/USDT, SKU/BTC, KDON/USDT, LOCG/USDT, WSIENNA/USDT, IHC/USDT, POSI/USDT, TONE/USDT, TONE/BTC, TONE/ETH, PIKA/USDT, KAR/USDT işlem çiftleri de platformdan kaldırılacak.

Listeden çıkarma süreci birkaç adımda gerçekleşecek. İlk olarak, KuCoin Ticaret Botları 24 Kasım 2023 Türkiye saati ile 09:45’te faaliyetlerini durduracaktır.

Bunu takiben, belirtilen işlem çiftlerinin 24 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 10:00’da listeden çıkarılması planlanmakta. Borsa fonların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için, kullanıcılarından etkilenen projelerle ilişkili bekleyen tüm siparişleri derhal iptal etmelerini tavsiye etti.

Para Çekme Hizmetleri ve Son Tarih

Borsa ayrıca yaptığı açıklamada söz konusu altcoin projeleri için para yatırma hizmetlerinin kapalı kalacağını belirtti. Kullanıcılar için para çekme hizmetinin ise 28 Mayıs 2024 Türkiye saatiyle 13:00’da sonlanacağı vurgulandı.

Borsa ayrıca ilgili tokenlara sahip kullanıcıların belirtilen kapanış tarihinde veya öncesinde para çekme işlemini başlatmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öngörülen zaman dilimi içerisinde bu işlemin yapılmamasının, kullanıcıların KuCoin’den fonları veya eşdeğer değerdeki ürünleri geri talep etme haklarından feragat etmelerine neden olacağı hatırlatıldı.

KuCoin kullanıcıların herhangi bir zarar görmemesi için zamanında para çekilmesini de tavsiye etti. KuCoin, sorunsuz bir listeden çıkarma sürecini kolaylaştırmak için kullanıcı işbirliğinin önemini de açıklamasında vurguladı.