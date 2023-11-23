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Sıcak Gelişme! Dev Bitcoin Borsası Bu 10 Altcoin’i Delist Ediyor

Özet

  • Dev Bitcoin borsası KuCoin 10 altcoin için delist duyurusu yaptı.
  • Delistin nedeni olarak borsa kuralları gösterildi.
  • Borsa kullanıcılarına da uyarılarda bulundu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

KuCoin bugün önemli bir açıklama yaparak 10 altcoin’in delist edildiğini açıkladı. Listeden çıkarılma nedeni olarak KuCoin’in Özel Muamele Kuralları gösterildi. İlgili projelerin bu kurallara uymadığının altı çizildi. Ayrıca kullanıcılara da tarihler verilerek ilgili token’lar için ne yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

İçerikler
Etkilenen Altcoin Projeleri ve İşlem ÇiftleriPara Çekme Hizmetleri ve Son Tarih

Etkilenen Altcoin Projeleri ve İşlem Çiftleri

Delist edilen projeler arasında Kambria (KAT), Sakura (SKU), Don-key (KDON), LOCGame (LOCG), Sienna (WSIENNA), Inflation Hedging Coin (IHC), Position Exchange (POSI), TE-FOOD (TONE), Pika Protocol (PIKA) ve Karura (KAR) yer aldı.

Ayrıca, KAT/USDT, KAT/BTC, SKU/USDT, SKU/BTC, KDON/USDT, LOCG/USDT, WSIENNA/USDT, IHC/USDT, POSI/USDT, TONE/USDT, TONE/BTC, TONE/ETH, PIKA/USDT, KAR/USDT işlem çiftleri de platformdan kaldırılacak.

kucoin cointurk

Listeden çıkarma süreci birkaç adımda gerçekleşecek. İlk olarak, KuCoin Ticaret Botları 24 Kasım 2023 Türkiye saati ile 09:45’te faaliyetlerini durduracaktır.

Bunu takiben, belirtilen işlem çiftlerinin 24 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 10:00’da listeden çıkarılması planlanmakta. Borsa fonların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için, kullanıcılarından etkilenen projelerle ilişkili bekleyen tüm siparişleri derhal iptal etmelerini tavsiye etti.

Para Çekme Hizmetleri ve Son Tarih

Borsa ayrıca yaptığı açıklamada söz konusu altcoin projeleri için para yatırma hizmetlerinin kapalı kalacağını belirtti. Kullanıcılar için para çekme hizmetinin ise 28 Mayıs 2024 Türkiye saatiyle 13:00’da sonlanacağı vurgulandı.

Borsa ayrıca ilgili tokenlara sahip kullanıcıların belirtilen kapanış tarihinde veya öncesinde para çekme işlemini başlatmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öngörülen zaman dilimi içerisinde bu işlemin yapılmamasının, kullanıcıların KuCoin’den fonları veya eşdeğer değerdeki ürünleri geri talep etme haklarından feragat etmelerine neden olacağı hatırlatıldı.

KuCoin kullanıcıların herhangi bir zarar görmemesi için zamanında para çekilmesini de tavsiye etti. KuCoin, sorunsuz bir listeden çıkarma sürecini kolaylaştırmak için kullanıcı işbirliğinin önemini de açıklamasında vurguladı.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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