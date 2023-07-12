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  •   Milyonlarca Coin Yatırıldı! Yatırımcıların Gözü Dev Altcoin’de! Önemli Bir Kilometre Taşına Ulaşmak Üzere!

Milyonlarca Coin Yatırıldı! Yatırımcıların Gözü Dev Altcoin’de! Önemli Bir Kilometre Taşına Ulaşmak Üzere!

Özet

  • Ethereum'da stake edilen ETH miktarı, artık toplam arzın yaklaşık beşte birine karşılık geliyor.
  • Yatırımcılar bu önemli kilometre taşına ulaşılmak üzereyken Ethereum stake sözleşmesine olan ilgileri sürüyor.
  • Ancak düzenleyici baskısı yatırımcıları temkinli olmaya itti ve bu stake edilen ETH miktarında yavaşlamaya neden oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:33
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Veriler, Ethereum (ETH) stake etmenini popülaritesinin oldukça yüksek olduğunu, stake sözleşmesine yatırılan ETH miktarı toplam arzın yüzde 20’si önemli bir kilometre taşına hızla yaklaştığını gösteriyor. Bu önemli kilometre taşına ulaşılmasına ne kadar az kalmış olsa da düzenleyici baskısı yatırımcıları potansiyel risklerden dolayı temkinli davranmaya itiyor.

Ethereum Arzının Yaklaşık 5’te Biri Stake Edildi

Yatırımcılar Ethereum’un stake sözleşmesine, stake taahhütü verilen ve stake için sırada bekleyen ETH‘ler de dahil olmak üzere 23.9 milyon ETH yatırdı. Hildobby tarafından hazırlanan Dune Analytics grafiğine göre, bu toplam 120 milyon olan ETH arzının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Ethereum’un Nisan ayından itibaren Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) geçişi sonrası stake edilen ETH’ler için para çekimlerinin önünü açan Shanghai güncellemesi, ikinci en büyük kripto prada stake akımına neden oldu. Stake etme süreci, kripto para yatırımcılarının düzenli olarak verilen ödül karşılığında doğrulayıcı olarak ağın güvenliğini sağlamaya katılmak için tokenler’i kilitlemelerine imkan tanıyan, kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere uzun vadeli yatırımcılar arasında popüler bir yatırım şeklidir.

Güncellemenin ardından yatırımcıların Ethereum stake sözleşmesine hücum etmeleriyle güncel fiyatlarda 8.4 milyar dolar değerinde 4.5 milyon ETH’den oluşan çekim talebi büyük ölçüde aşıldı. Şu anda Ethereum ağında ETH stake ederek yeni bir doğrulayıcı olmak için bekleme süresi yaklaşık bir buçuk aya çıkmış durumda.

ETH Stake Etmeye SEC Engeli

Öte yandan Ethereum stake sözleşmesine olan ETH girişlerinin hızı ilk artışa kıyasla geçen ay düştü. Dijital varlık yatırım ürünleri şirketin 21Shares‘in araştırma analisti Tom Wan, paylaştığı son yatırımcı notunda, “Yavaşlama muhtemelen merkezi kripto para borsaları üzerindeki düzenleyici incelemelerden kaynaklanıyor.” dedi.

Wan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Haziran ayının başında dev kripto para borsaları Binance ve Coinbase‘e dava açmasının stake sözleşmesine olan ETH girişlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. ABD’li düzenleyici kurum, en büyük ETH stake hizmetleri sağlayıcısı Binance ve Coinbase’in stake hizmetleriyle kayıtsız menkul kıymetler sunduğunu savunuyor.

21Shares’ın hazıladığı bir Dune Analytics grafiği, SEC’in kripto para borsalarını dava etmesinin ardından Ethereum stake sözleşmesine olan net akışların bir süreliğine düştüğünü ve Mayıs ayının başından bu yana ilk kez bazı günlerde negatife döndüğünü gösteriyor. O zamandan bu yana, stake sözleşmesine olan ETH akışları pozitife döndü ancak Mayıs ayına kıyasla hala düşük seviyelerde seyrediyor.

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