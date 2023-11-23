Tron (TRX)

HTX ve HECO Chain Saldırısı Sonrası Justin Sun’dan Kripto Manevrası

Özet

  • TRON kurucusu Justin Sun ile ilişkili bir adresten önemli hareketler gerçekleşti.
  • Transferde TRX ve BTT taşınması dikkat çekti.
  • Dün yaşanan HTX ve HECO Chain saldırısından sonra bu hareket sorgulanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında bugün dikkat çeken bir gelişme oldu. Justin Sun ile ilişkili bir adres, Binance Smart Chain’den (BNBChain) BitTorrent’e köprü kurarak, 6 milyon 600 bin dolara karşılık gelen 65 milyon TRX ‘ive yaklaşık 1 milyon 50 bin dolar değerinde 2 trilyon 277 milyar adet BTT’yi önemli bir zincirler arası transfer başlattı.

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Justin Sun’ın Kripto ManevrasıHamle HTX ve HECO Chain Saldırısı Ardından GeldiYeni Bir Ayarlama

Justin Sun’ın Kripto Manevrası

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Justin Sun’a ait cüzdan, 65 milyon TRX ve 2 trilyon 277 milyar BTT içeren dikkat çekici bir çapraz zincir transferi gerçekleştirdi. İşlemin Binance Smart Chain’den BitTorrent’teki varış noktası, kripto meraklılarının ve analistlerin dikkatini çekti. Gelişmeyi X’ten PeckShieldAlert bildirdi.

justin cointurk

Justin Sun’ın cüzdan hareketinin ardındaki kesin motivasyon açıklanmamış durumda. Ancak transferin ölçeği potansiyel stratejik hususlar hakkında spekülasyonlara davetiye çıkarıyor. Bu tür yüksek değerli işlemler genellikle piyasa dinamikleri, proje gelişmeleri veya kişisel portföy yönetimi hakkında tartışmalara yol açıyor.

Hamle HTX ve HECO Chain Saldırısı Ardından Geldi

Kripto dünyası canlı ve sürekli gelişen bir alan olmaya devam ederken, etkili isimlerin her önemli hamlesi, piyasa duygularını ve yatırımcı davranışlarını etkileyerek bir dalgalanma etkisi yaratabiliyor.

justin sun transfer cointurk

Bu hamlenin sorgulanmasının nedeni de dün meydana gelen HTX ve HECO Chain saldırıları ardından transferlerin gerçekleşmesi. Kripto topluluğu bu önemli çapraz zincir transferinin ayrıntılarını araştırırken, Justin Sun’dan bir açıklama yapılmamış olması da konuya gizem katıyor.

torn justin cointurk

Bu transferle ilgili bir açıklama yapılmamışken dün yaşanan saldırı sonrasında Justin Sun hemen devreye girmiş ve yaşanan saldırıyı doğrulamıştı. Sun işlemlerin geçici bir süre askıya alındığını ve fonların güvende olduğuna dikkat çekmişti. Ayrıca zararların da karşılanacağına vurgu yapmıştı.

Yeni Bir Ayarlama

Kripto hareketlerinin incelikleri genellikle zaman içinde çözülür ve bu tür manevraların arkasındaki stratejik mantık süreç içerisinde ortaya çıkar. Bu transferin daha geniş bir girişimin başlangıcı mı, Sun’ın kripto portföyünde bir ayarlama mı yoksa daha büyük bir proje stratejisinin bir parçası mı olduğunu Sun açıklama yaparsa anlamış olacağız.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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