Kripto para piyasalarında gün geçmiyor ki yeni bir büyük hack vakasıyla karşı karşıya kalmayalım. Yine oldu. Piyasaları sarsan yüz milyonlarca dolarlık hack vakalarından biri değil ve genel piyasa hissiyatını önemli ölçüde etkilemeyebilir. Ancak popüler altcoinin fiyatını hızla aşağı çekmek için yeterli miktarda paranın çalındığını söyleyebiliriz.

KNC Coin Neden Düşüyor?

Kyber hacklendi ve 20 milyon $’ın üzerinde kayıp var. İstismarın raporlanmasının ardından fiyat 0,756 dolardan 0,723 dolara kadar düştü ve yazı hazırlandığı sırada panik satışları sürüyordu. Ana ağda 7,5 milyon, Base’de 315 bin ve diğer ağlarda da istismar sürüyor. Yazı hazırlandığı sırada saldırganların ganimeti 45 milyon dolara ulaştı.

Bilmeyenler için Kyber Network bir takas protokolüdür farklı ağlara dağıtıldığı için Arbitrum, Base veya mainnette ayrı ayrı kayıplardan bahsediyoruz. Uzmanlara göre tüm dağıtıldığı ağlarda aynı ancak istismar ediliyor ve yatırımcıların hızla protokoldeki bakiyelerini güvenli adreslere taşıması gerek. Özellikle likidite sağlayıcıları etkileyen bu saldırı çoktan önemli miktarda kayba neden oldu.

Kyber son verilere göre 85 milyon dolarlık toplam kilitli değere sahip yani saldırganların maksimum ulaşacağı rakam muhtemelen bu olacak.