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Güvenlik

Son Dakika: Hacklenen Altcoinin Fiyatı Düşüyor Kayıp Milyonlarca Dolar

Özet

    KYBER takas protokolü tüm dağıtıldığı ağlarda hacklendi.
    Toplam kayıp 45 milyon doları aştı.
    Maksimum kayıp 85 milyon doları geçebilir.
    Piyasaya etkisi: Negatif

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında gün geçmiyor ki yeni bir büyük hack vakasıyla karşı karşıya kalmayalım. Yine oldu. Piyasaları sarsan yüz milyonlarca dolarlık hack vakalarından biri değil ve genel piyasa hissiyatını önemli ölçüde etkilemeyebilir. Ancak popüler altcoinin fiyatını hızla aşağı çekmek için yeterli miktarda paranın çalındığını söyleyebiliriz.

KNC Coin Neden Düşüyor?

Kyber hacklendi ve 20 milyon $’ın üzerinde kayıp var. İstismarın raporlanmasının ardından fiyat 0,756 dolardan 0,723 dolara kadar düştü ve yazı hazırlandığı sırada panik satışları sürüyordu. Ana ağda 7,5 milyon, Base’de 315 bin ve diğer ağlarda da istismar sürüyor. Yazı hazırlandığı sırada saldırganların ganimeti 45 milyon dolara ulaştı.

Bilmeyenler için Kyber Network bir takas protokolüdür farklı ağlara dağıtıldığı için Arbitrum, Base veya mainnette ayrı ayrı kayıplardan bahsediyoruz. Uzmanlara göre tüm dağıtıldığı ağlarda aynı ancak istismar ediliyor ve yatırımcıların hızla protokoldeki bakiyelerini güvenli adreslere taşıması gerek. Özellikle likidite sağlayıcıları etkileyen bu saldırı çoktan önemli miktarda kayba neden oldu.

Kyber son verilere göre 85 milyon dolarlık toplam kilitli değere sahip yani saldırganların maksimum ulaşacağı rakam muhtemelen bu olacak.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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