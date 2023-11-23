Son 24 saat oldukça zorlayıcıydı ve kripto para yatırımcılarının korktuğu şey başına gelmedi. Veri son derece olumlu. Binance hakkında açılacak olası davanın piyasada FTX çöküşünden daha büyük bir yıkıma neden olması bekleniyordu. BTC için 12.000 dolarlı fiyatları hedefleyenlerin temel motivasyonu da göz göre göre gelen bu davaydı.

Binance Battı Mı?

Hayır, son gelen rezerv verileri en kötü senaryonun gerçekleşmediğini söylüyor. Yatırımcıların endişesi FTX benzeri bir çöküşle Binance borsasının büyük bir yıkıma neden olmasıydı. Ancak durum böyle olmadı. Üstelik 4,36 milyar dolarlık uzlaşı anlaşmasının ardından Binance bir bankrun da yaşamadı. Gelen veriler ilk şok döneminde (ilk 24 saat) yatırımcıların borsadan parasını çekmek için hücum etmediğini gösteriyor.

Kasım başında gelen rezerv raporu da %100’ün üzerinde müşteri varlıklarının garanti altına alındığını gösterdiği için beklenen bir sonuçtu. Blockchain analiz firması Nansen, Binance ve CEO Changpeng Zhao’ya yönelik hukuki ve cezai suçlamalara ilişkin anlaşmanın ardından, kripto borsasından çıkışların “kitlesel bir fon çıkışına” yol açmadığını bildirdi.

Binance Güvenli Mi?

22 Kasım tarihli raporda Nansen, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın Binance ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığını duyurmasından yaklaşık 24 saat sonra, borsanın Ethereum’da 956 milyon dolarlık net çıkış yaşadığını söyledi. Bununla birlikte BTC’nin net rezervi 65 milyar doların üzerine çıktı.

“Para çekme işlemleri devam ediyor ve kitlesel bir fon çıkışı görmüyoruz. Geçmişte, Binance daha yüksek hacimlerde çıkış ve negatif net akış görmüştür. SEC’in Binance borsasına dava açmasının ardından Haziran 2023, iflas söylentilerinin ardından Aralık 2022 ve FTX’in hemen sonrasında daha büyük çıkışlar gördük”.

Rapora göre Binance borsasının Tether varlıkları 24 saat içinde 246 milyon dolar azalırken XRP ve TrueUSD (TUSD) varlıkları sabit kalmaya devam ediyor. Bu durum kripto para yatırımcılarının rahatlamasına neden oldu. Birkaç saattir devam eden yükseliş de bunun sonucu olabilir.

Bitcoin fiyatı birkaç dakika önce 37.861 doları test ettikten sonra 37.600 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.