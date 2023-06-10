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  •   Bitcoin (BTC), Güne Güçlü Bir Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), Güne Güçlü Bir Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Özet

  • Kripto para piyasası, güne güçlü bir düşüş ivmesi ile başladı.
  • Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,6'lık bir değer kaybı kaydeden Bitcoin (BTC), 25.650 dolar seviyelerine geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.
13:58
10 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası güne güçlü bir düşüş ivmesi ile başladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 25.650 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Altcoin’lerin çoğunda gün içerisinde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın bir değer kaybı kaydederek 25.650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’de gün içinde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Ayrıca Bitcoin’in piyasa hakimiyeti (BTC.D) de CMC verilerine göre %47,7’ye yükseldi.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5,6’lık bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1740 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de ciddi bir artış gösterdi. Coinglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 400 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi, altcoin’lerin de yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetmesine neden oldu. Polygon (MATIC), Eos (EOS) ve Cardano (ADA), gün içerisinde %25’lere varan değer kayıpları kaydetti.

Polygon (MATIC), EOS (EOS), Cardano (ADA), Dash (DASH), Aptos (APT) ve Solana (SOL) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu.

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