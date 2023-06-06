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Binance Listeleyecek! Mayıs Ayına Damga Vurdular!

Özet

  • Binance, resmi web sitesinden paylaştığı blog gönderisi ile önemli bir duyuru yaptı.
  • Binance, platformda Bitcoin tabanlı NFT'lerin destekleneceğini duyurdu.
  • Binance'in duyurusuna göre artık kullanıcılar Bitcoin tabanlı NFT'leri Binance aracılığı ile alıp satabilecek ve Binance'de listeleyebilecek.
13:41
6 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, resmi web sitesinden paylaştığı bir blog gönderisi ile Bitcoin tabanlı NFT’leri desteklediğini duyurdu. Binance’de belirli Bitcoin tabanlı NFT‘lerin listelenmesiyle birlikte Binance kullanıcıları artık bu NFT’leri platform aracılığıyla satın alabilecek veya kendi koleksiyonlarını yaratabilecek.

NFT Furyası Yeniden mi Canlanıyor?

NFT‘lerin 2021 yılında büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte bu süreçte çok sayıda NFT koleksiyonu geliştirildi ve piyasaya sürüldü. 2021 yılı içerisinde NFT’lerin yeni bir furya haline gelmesinin ardından dünya çapında bilinen çok sayıda sanatçı da kendi koleksiyonlarını geliştirirken birçok kurumsal yatırımcı da bu alanda çeşitli yatırımlar yapmaya başladı. Kripto para piyasasının 2022 yılında yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte NFT’lerin işlem hacimlerinde de büyük düşüşler yaşansa da son dönemlerde NFT piyasası yeniden hareketlendi.

Bu bağlamda işlem hacimleri bakımından mevcut durumda dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den de yeni bir hamle geldi. Binance, Bitcoin tabanlı NFT’leri destekleyeceklerini ve Binance’de listeleyeceklerini duyurdu.

Bitcoin Tabanlı NFT’ler Binance’de Listelenecek

Binance, resmi web sitesinden paylaştığı blog gönderisiyle önemli bir duyuru yaptı. Bitcoin blokzinciri tabanlı NFT’lerin destekleneceğini duyuran Binance, kullanıcıların artık Binance üzerinden listelenen Bitcoin tabanlı NFT’leri alıp satabileceğini, NFT‘leri platform üzerinden listeleyebileceğini ve kendi koleksiyonunu yaratabileceğini belirtti. Binance, resmi web sitesinden paylaştığı blog gönderisinde söz konusu listemeye ilişkin detayları paylaşarak kullanıcılara bir bilgilendirmede bulundu:

“Kullanıcılar artık doğrudan bir Binance hesabından Binance NFT Marketplace’teki Bitcoin ağından NFT satın alabilecek, yatırabilecek, çekebilecek ve listeleyebilecek. Kullanıcıların ayrı bir BTC cüzdanına sahip olması gerekmeyecek. Kullanıcılar, spot cüzdanlarında Bitcoin ya da herhangi bir token bulundurarak Binance NFT Marketplace üzerinde NFT alım satımı yapabilecek.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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