4 popüler kripto para için ünlü analist tahminlerini sıraladı. Yatırımcıları bundan sonra ne bekliyor?

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Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist 4 altcoin için tahminlerini paylaştı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 17.400 dolar seviyesini kaybetti ancak güçlü kalmaya devam ediyor. ABD borsaları da yazı hazırlandığı sırada pozitif açıldı. Bu ivmenin devam etmesi BTC ve altcoinlerde yeniden yükselişi başlatabilir.

Dogecoin Uzman Yorumu

Cantering Clark takma adıyla bilinen popüler bir analist DOGE’nin yaklaşık 0,07 dolarlık çok aylı desteğinin üzerinde kalmaya devam ettiği için yükselişine devam edebileceğini söyledi. Analistin görüşüne göre fiyat eğer bu seviyeyi koruyabilirse 0,10 dolarlık hedefine doğru hareket edebilir. Elon Musk’ın Twitter için kripto entegrasyonunu gerçekleştirme ihtimali de fiyattaki büyümeyi destekleyebilir.

“Çok aylık değer destek olarak duruyor. Kasım ayına kadar en düşük seviyelere indi ve ardından toparlanmayı başardı. Çok daha fazla yükselebilir”.

Bu yazının yazıldığı sırada DOGE 0,0768 dolardan alıcı buluyordu. Bu da Cantering Clark’ın hedefine ulaşması durumunda yaklaşık %30’luk bir yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor.

GALA, SAND ve APT Coin

Cantering Clark radarına popüler blockchain tabanlı oyun platformu Gala Games’in tokenini da aldı. Kripto stratejisti, GALA’nın mevcut %145’lik rallisine rağmen yılı yükselişle devam ettirebileceğini düşünüyor. GALA, Web3 dünyasında Steam benzeri versiyonu olmak istiyor. Şimdilik yeterince ilgi görmese de Gala Games oldukça ilgi görebilecek bir alanda faaliyet gösteriyor.

“Benim tahminim GALA’nın insanların beklediğinden çok daha fazlasını pompalamaya devam ettiği ve bu rallinin aykırı değeri olduğu yönünde. Aşağı inerken koyduğu mikro seviyeleri zaten çok hızlı bir şekilde geri alıyor. Öylece yuvarlanacak bir şeyi hatırlatmıyor.”

Bu yazının yazıldığı sırada GALA, son 24 saatte yaklaşık %6 düşüşle 0,0386 dolardan el değiştiriyor.

Analistin radarındaki son altcoinler ise The Sandbox (SAND) ve APT oldu. Cantering Clark’a göre, SAND muhtemelen yükselişin devam etmesi için zemin hazırlıyor.