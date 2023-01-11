Eski kripto para yatırımcılarının bir zamanlar en gözde altcoiniydi. Artık delist ediliyor.

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Bir zamanların popüler altcoini için kritik delist kararı duyuruldu. Kararın ardından fiyatı hızla düşmeye başladı. Kriptonun her sezonunda farklı türden varlıklar popüler hale gelir. 2014 döneminde de Bitcoin katilleri popülerdi, önceki sezonda da Ethereum katillerinin popülerliğini artırdığını gördük. Şimdi en büyük Bitcoin katillerinden biri delist ediliyor.

Altcoin Delist Son Dakika

Robinhood, kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada, son incelemelere göre 25 Ocak’ta Bitcoin SV (BSV) desteğini sona erdirmeye karar verdiğini bildirdi. Bu tarihten sonra borsadan çekilmemiş olan varlıklar güncel piyasa fiyatı üzerinden satılıp kullanıcılara bakiyelerinin karşılığı iade edilecek. BSV Coin fiyatı duyurunun hemen ardından %10’un üzerinde düşüş yaşadı. İlerleyen saatlerde kayıpların artması muhtemel görünüyor.

Aylar önce Vitalik Buterin, BSV kendisinden beklenen performansı gösteremedi ve hayal kırıklığına neden oldu demişti. Bunu dediği tarihte de Bitcoin SV fiyatında önemli düşüşler gördük. Geçmişte bu tarz dönemi geçmiş varlıkların silindiğini birçok kez gördüğümüz için BSV’nin yaşadığı şey şaşırtıcı değil.

Bitcoin SV (BSV)

BSV yazı hazırlandığı sırada 40 dolardan alıcı buluyor. Fiyat son 24 saatte 45 dolardan bu seviyelere düştü. İşlem hacmi %80 oranında artan BSV’nin yaşadığı bu geri çekilme, mevcut yatırımcıların varlıklarını hızla sattığına işaret ediyor. 2021 yılının Nisan ayında 490 doları aşarak ATH seviyesinin belirleyen Bitcoin katili geçtiğimiz yıl sonunda 35 dolara inerek tarihi dip seviyesini işaretlemişti. Diğer borsaların da delist kararı alması halinde fiyat bu sefer 35 dolar desteğini koruyamayabilir.

Kripto paraların kümülatif değeri yazı hazırlandığı sırada 850 milyar doların üzerinde bulunuyor. İşlem hacmi ise 32 milyar dolara geriledi. Bitcoin piyasa hakimiyeti %39,2 seviyesine yükselirken bugün birçok altcoinde tek haneli düşüşler gördük. Binance gibi popüler borsalarda artık işlem görmeyen BSV Coin ise 50 milyon dolarlık işlem hacmiyle 40 dolar seviyesini tutmak için mücadele ediyor.

Robinhood tarafından alınan delist kararı BSV Coin’in itibarı açısından olumsuz bir adım oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.