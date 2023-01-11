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Uyuyan Dev Uyanacak! ABD’li Yatırım Şirketi Tarih Verdi: Bitcoin’de Yer Yerinden Oynayacak!

Bitcoin (BTC) 17.000 doların üzerindeki yolculuğuna devam ederken, iyimser tablo çizemeye başlayan analistlerin sayısı da artmaya başladı.
19:00
11 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 17.000 doların üzerindeki yolculuğuna devam ederken, iyimser tablo çizemeye başlayan analistlerin sayısı da artmaya başladı.

Halving: Tarih Yanıltmadı!

ABD merkezli yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Neil Patel’e göre, Bitcoin 2023’te ivme kazanmaya devam edecek. Analist bu iddiası için birkaç neden ortaya koyuyor. Birçok analistin dikkat çektiği gibi, Patel de halving olayının kesinlikle fiyat üzerinde etkili olacağına inanıyor. Sınırlı arz ve coin sayısı uzmanların BTC fiyatında iyimser olmalarının başlıca nedenlerinden biri. Uzmana göre,  Ethereum, Cardano veya Solana’nın aksine,  Bitcoin, tarihi boyunca yalnızca değer deposu olarak kullanıldı. Yeni nesin altından ziyade BTC’ye yöneldiğini vurgulayan stratejist dijitalleşme çağında kripto para birimlerinin sistemler ve insanlar tarafından daha fazla tercih edileceğine inanıyor.

Coinmarketcap verilerine Bitcoin’in değeri Nisan 2013’ten bu yana %12.400’ün üzerinde artış kaydetti. Bu performans, S&P 500 veya Nasdaq Bileşik Endeksi tarafından sağlanan toplam getirileri kesinlikle geride bırakıyor. Kripto para karşıtları, Bitcoin’in 2022’de büyük bir darbe alarak enflasyona karşı koruma sağlamadığına inanıyor.  Ancak, veriler BTC‘nin getiri oranının uzun vadede daha istikrarlı ve fazla olduğunu ortaya koyuyor.

FED, 2023’te Geri Adım Atmak Zorunda!

Analiste göre, Federal Rezerv, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için 2022’de daha sıkı bir parasal duruş benimsemiş olsa da, bunu geçici bir önlem. Ödenmemiş federal borç miktarı, tarihsel olarak yalnızca mutlak olarak değil, aynı zamanda ABD gayri safi yurtiçi hasıla yüzdesi olarak da yükseldi. Bu, ekonomimizin düzgün işlemeye devam etmesi için daha düşük faiz oranlarına ve teşvik edici politikalara ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Bu da zamanla değer kaybetmeye devam edecek bir dolar anlamına gelir.

Sonuç olarak, bu durum  doğal olarak Bitcoin’in sabit arz sınırını,  nakit, altın, hisse senetleri, tahviller ve hatta gayrimenkule alternatif arayan bireyler, kurumsal yatırımcılar, bağımsız kuruluşlar ve şirketler için çekici kılıyor. Bu, kurumların net değerinin çok küçük bir yüzdesini Bitcoin’e  koyması durumunda gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir potansiyel sağlıyor. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolara ulaşan Bitcoin‘in fiyatı, son 14 ayda %75 oranında düşerek yaklaşık 17.000 dolara geriledi.  Analiste göre, Bitcoin şu anda inanılmaz bir yatırım fırsatı sunuyor.

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