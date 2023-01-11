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Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra ivme kazanırken, önde gelen 2 analist kritik destek ve direnç seviyelerini açıkladı.

Bu Seviyeler Geçilmeli!

Düşük volatilite nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan Bitcoin, 17.000 doların üzerinde konumlanmaya çalışıyor. Önde gelen platformlardan Kitco News’in analisti John Wyckoff’a göre, Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamada (MA) kilit direncin hemen üzerine çıktı. Wyckoff’un grafik analizine göre, BTC için mevcut destek seviyesi 16.000 ve 17. 000 dolar civarında. Bitcoin, yükseliş trendini sürdürmek için 18.285 dolarlık kilit seviyedeki direnci geçmesi gerekiyor. Bitcoin bir zamanlar en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX‘in çöküşünden bu yana ilk kez 50 günlük MA’sının üzerine çıktı.

Diğer bir analist, Games of Trades’e göre, Bitcoin’in yoluna devam etmesi için 17.600 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor. Şimdilik, Bitcoin bu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Bitcoin, son 24 saatte %0,72’lik bir artış ve son bir haftada %3,47’lik önemli bir artışla an itibariyle 17.408 dolardan işlem görüyor. BTC, son bir ayda ise %2,33 oranında değer kazandı. CoinMarketCap’ten alınan en son verilere göre, BTC’nin piyasa değeri 335,26 milyar dolar. Günlük işlem hacmi ise 15,68 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

1 Şubat Kritik Tarih!

Bitcoin’in 2022’deki kötü performansı, kripto para karşıtlığının artmasına neden oldu. Özellikle FTX krizi sektörün ve kripto paraların güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak, geçmişteki döngüleri inceleyen ve ayı piyasalarına dikkat çeken iyimser analistler Bitcoin’in geleceğinden umutlu. 2022 sona ererken ve yeni yıl için tahminler gelirken, birçok önde gelen trader ve yatırımcı iyimser bir tablo çiziyor. Bitcoin uzun bir süredir yatay yönde hareket ettikten sonra, 17.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Düşük volatilite ve işlem hacmi nedeniyle yerinde sayan BTC, an itibariyle 17.390 dolardan işlem görüyor.

Michael van de Poppe ayrıca Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının FOMC’un 1 Şubat’taki bir sonraki faiz artırım kararına kadar toparlanabileceğine dikkat çekti. Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor. Çeşitli makroekonomik faktörler, küresel ekonomide enflasyonun yavaşlamasına ve toparlanmaya işaret ediyor. Çin’in uluslararası sınırları yeniden açması ve diğer merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabaları yatırımcıların duyarlılığını artırdı.