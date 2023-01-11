Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Yatırımcılar Dikkat! 2 Analist Bitcoin’de Son Sözü Söyledi: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra ivme kazanırken, önde gelen 2 analist kritik destek ve direnç seviyelerini açıkladı.
20:00
11 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra ivme kazanırken, önde gelen 2 analist kritik destek ve direnç seviyelerini açıkladı.

Bu Seviyeler Geçilmeli!

Düşük volatilite nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan Bitcoin, 17.000 doların üzerinde konumlanmaya çalışıyor. Önde gelen platformlardan Kitco News’in analisti John Wyckoff’a göre, Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamada (MA) kilit direncin hemen üzerine çıktı. Wyckoff’un grafik analizine göre, BTC için mevcut destek seviyesi 16.000 ve 17. 000 dolar civarında. Bitcoin, yükseliş trendini sürdürmek için 18.285 dolarlık kilit seviyedeki direnci geçmesi gerekiyor. Bitcoin  bir zamanlar en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX‘in çöküşünden bu yana ilk kez 50 günlük MA’sının üzerine çıktı.

Diğer bir analist, Games of Trades’e göre,  Bitcoin’in yoluna devam etmesi için 17.600 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor. Şimdilik, Bitcoin bu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Bitcoin, son 24 saatte %0,72’lik bir artış ve  son bir haftada  %3,47’lik önemli bir artışla an itibariyle 17.408 dolardan işlem görüyor. BTC, son bir ayda ise %2,33 oranında değer kazandı. CoinMarketCap’ten alınan en son verilere göre, BTC’nin piyasa değeri 335,26 milyar dolar. Günlük işlem hacmi ise 15,68 milyar dolar  seviyesinde bulunuyor.

1 Şubat Kritik Tarih!

Bitcoin’in 2022’deki kötü performansı, kripto para karşıtlığının artmasına neden oldu. Özellikle FTX krizi sektörün ve kripto paraların güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak, geçmişteki döngüleri inceleyen ve ayı piyasalarına dikkat çeken iyimser analistler Bitcoin’in geleceğinden umutlu. 2022 sona ererken ve yeni yıl için tahminler gelirken, birçok önde gelen trader ve yatırımcı iyimser bir tablo çiziyor.  Bitcoin uzun bir süredir yatay yönde hareket ettikten sonra, 17.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Düşük volatilite ve işlem hacmi nedeniyle yerinde sayan BTC, an itibariyle 17.390 dolardan işlem görüyor.

Michael van de Poppe ayrıca Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının FOMC’un 1 Şubat’taki bir sonraki faiz artırım kararına kadar toparlanabileceğine dikkat çekti. Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor. Çeşitli makroekonomik faktörler, küresel ekonomide enflasyonun yavaşlamasına ve toparlanmaya işaret ediyor. Çin’in uluslararası sınırları yeniden açması ve diğer merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabaları yatırımcıların duyarlılığını artırdı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Son Karar! ABD’li Danışmanlık Devi Altın ve Bitcoin Yatırımcılarına Seslendi: 2023’te Tek Senaryo Var!
Son Karar! ABD’li Danışmanlık Devi Altın ve Bitcoin Yatırımcılarına Seslendi: 2023’te Tek Senaryo Var!
Geri Sayım Başladı! Ünlü Platformdan Bitcoin, DOGE ve 4 Altcoin İçin Bomba Tahmin: 2023!
Geri Sayım Başladı! Ünlü Platformdan Bitcoin, DOGE ve 4 Altcoin İçin Bomba Tahmin: 2023!
Uyuyan Dev Uyanacak! ABD’li Yatırım Şirketi Tarih Verdi: Bitcoin’de Yer Yerinden Oynayacak!
Uyuyan Dev Uyanacak! ABD’li Yatırım Şirketi Tarih Verdi: Bitcoin’de Yer Yerinden Oynayacak!
Efsane Analist Bitcoin’de Bombayı Patlattı! Yüzde 70’in Üstü Göründü!
Efsane Analist Bitcoin’de Bombayı Patlattı! Yüzde 70’in Üstü Göründü!
Geçmişte Yaşandı! Bitcoin’de Son Çöküşü Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Hazır Olun!
Geçmişte Yaşandı! Bitcoin’de Son Çöküşü Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Hazır Olun!
Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu: Bitcoin’de Büyük Kırılım Geliyor
Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu: Bitcoin’de Büyük Kırılım Geliyor
Bu Hafta Gözler ABD’de! 4 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Bunu Yapacak!
Bu Hafta Gözler ABD’de! 4 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Bunu Yapacak!
Geçmişte Yaşandı! 3 Uzman ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin Bu Yöne Gidecek!
Geçmişte Yaşandı! 3 Uzman ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin Bu Yöne Gidecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022