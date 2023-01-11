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Son günlerde GALA Coin fiyatı oldukça etkileyici bir yükseliş yaşadı ve daha fazla yatırımcı bu kervana katıldı. Büyük çöküşlerden sonra yaşanan toparlanma rallilerinde birkaç altcoin çok daha büyük yükselişler yaşar. Bu alışılmış bir şeydir. GALA Coin de son toparlanma rallisinin yıldızı olarak ön plana çıktı. Dipten alım yapan yatırımcılar %200’ü aşan kazançlar gördü. Ama, evet kritik bir ama var. İşte detaylar.

Gala Coin Neden Düşüyor?

Oyun şirketi Gala Games’in aktörler Dwayne “The Rock” Johnson ve Mark Wahlberg ile ortaklığı hakkında attığı bir tweet, açıklama yapılmadan silindikten sonra GALA Coin sahiplerinin kafası karıştı. Gala Games Discord’undan bir ekran görüntüsü içeren ve 9 Ocak’ta paylaşılan tweet’te şirketin oyuncularla iki film geliştirdiği belirtiliyor ve oyuncular “eğlence sektörünün dev güçleri” olarak nitelendiriliyordu. Gönderi, şirketin yerel token’ının neredeyse %70 artışla 0,049 dolara yükselmesine neden oldu, ancak paylaşımın silinmesinin ardından fiyat hızla düşmeye başladı.

Yazı hazırlandığı sırada Gala Coin fiyatı 0,038 dolar seviyesinde bulunuyor. Orijinal Discord mesajı hala şirketin sunucusunda bulunuyor. Discord’daki hem Gala Games hem de Gala Film sunucularının üyeleri moderatörlerden ortaklık hakkında açıklama istediler ancak bir yanıt alamadılar. Bir kullanıcı, ortaklık hakkında soru sorduğu için Gala Games sunucusundan atıldığını bildirdi.

“Halka açık bir makale hakkında meşru bir soru sorduğum için GALA beni neden sunucudan atsın? Ekibin herhangi bir güncellemesi olup olmadığını soruyordum?”

Gala Coin Alınır Mı?

Tüm bu kaos henüz yeni başlamış sayılır ve fiyat buna gereken tepkiyi şimdilik tam olarak vermedi. Yani ilerleyen saatlerde Gala Games ekibinin tutumundan kaynaklı daha fazla tepki çekme ihtimali bulunuyor. Discord sunucusunda net bir açıklama yapılmamış olması da ortaklın hiç olmadığı veya iptal edildiği ihtimalini akıllara getiriyor. Gala Games Discord’daki diğer kişiler, onay isteyenleri FUD yaymakla suçladılar ve Twitter’daki kişilerin Gala Games’i kötü göstermek için botlar kullandığını söylediler. Bu tıpkı FTX çökerken hayır o harika bir borsa diyenlerin tutumuna benziyor. Bir projede kraldan çok kralcılar böylesine artıyorsa orada işler yolunda gitmiyor olabilir.

Gala Games, film ve TV endüstrisindeki “keşfedilme” zorluğu ve fikri mülkiyet hakları gibi zorlukların üstesinden gelmek için web3 teknolojisini kullanmak amacıyla geçen yılın ortasında Gala Film’i kurdu. Şu anda web sitesinde ikisi NFT’ler aracılığıyla satın alınabilen dört film listelenmiş durumda. Erişime izin veren en ucuz NFT 250 dolar. The Rock veya Gala Games konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ilerleyen saatlerde açıklamaların gelmesi fiyat volatilitesinin artmasına neden olabilir.