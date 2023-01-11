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Kripto para piyasası 2023’e istikrarlı bir başlangıç yaparken, önde gelen bir platform ivme kazanabilecek projeleri açıkladı.

BNB ve Ethereum: Birçok Neden Var!

Önde gelen platformlardan CryptoTicker analistlerine göre, Bitcoin 2023’te yeni zirvesine ulaşmasa da mevcut seviyelerden artmaya devam edecek. Uzmanlara göre, Bitcoin’de 2019’da görülene benzer önemli bir artışın önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi muhtemel görünüyor. Bitcoin büyük olasılıkla şu anda değerinin altında. Ayrıca, Bitcoin’in hakimiyeti de bu yıl önemli ölçüde artabilir. Analistlere göre, Ethereum (ETH) da daha iyi bir 2023 geçirecek. Ethereum, son dönemdeki Merge güncellemesi nedeniyle parlak bir geleceğe sahip. Merge, kurumsal yatırımı çekmeye devam edecek.

Ağ şimdi %99 daha verimli. 2023’te Ethereum ölçeklenebilirliğe odaklanacak. Özellikle Bitcoin fiyatları daha da artarsa, yeni fiyat artışları mümkün görünüyor. Uzmanlar ayrıca Binance Coin’in de (BNB) iyi bir 2023 geçireceğine inanıyor. FTX skandalının ardından BNB daha fazla inceleme ve baskı altına alındı. Binance, gelecekte finansal şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Ancak, platform yaygın eleştiriler aldı. Ancak Binance mevcut krizden zarar görmeden çıkmayı başarırsa, borsanın işlevi ve rolü daha da artabilir ve bu da BNB’nin fiyatının yükselmesine neden olabilir.

XRP ve MATIC: Devam Ediyor!

Analistlerin listesindeki bir sonraki altcoin Ripple (XRP). 2023’teki XRP fiyatı, Ripple’ın Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile olan davanın sonucundan büyük ölçüde etkilenecek. Ripple’ın davayı kaybetmesi durumunda büyük bir çöküş yaşanacak. Ancak, on dönemde Ripple mahkemede önemli başarılar elde etti. Bazı hukukçulara göre, Ripple davayı kazanabilir. Bu nedenle, XRP 2023’te takip edilmesi gereken altcoin’lerin başında geliyor. Listedeki bir sonraki altcoin Dogecoin (DOGE). DOGE, dördüncü çeyrekte kısa bir süre için güçlü bir ralli sergilemeyi başardı. Bunun nedeni ise Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasıydı. Uzmanalra göre Musk etkisi devam edebilir.

DOGE’nin platforma entegre edilmesi ise dönüm noktası olabilir. Listede ayrıca Cardano (ADA) var. 2022, Cardano için verimli olmadı. Ancak, ekosistemdeki geliştirici etkinliği hızla artıyor ve ekip ölçeklenebilirliği iyileştirmek için önemli çabalar sarf ediliyor. 2023, ADA için farklı olabilir. Listedeki son altcoin ise Polygon (MATIC). MATIC, 2022’nin kazananlarından biriydi. Geçen yılki kayıplara rağmen, Matic listede ilk 10’a girmeyi başardı. Yeni ortaklıklar ve güncellemeler sayesinde MATIC, 2023’te daha iyi bir performans sergileyebilir.