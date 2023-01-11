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En büyük Ethereum katillerinden biri olan Avalanche özellikle Solana’nın gözden düşmesiyle potansiyelini artırmıştı. Şimdi Alibaba ortaklığının ardından AWS ile yeni partnerlik duyuruldu. AVAX için kurumsal benimsemenin ivme kazanmasına katkıda bulunacak bu gelişme AVAX fiyatını artırabilir.

AVAX Son Dakika

Avalanche ve Amazon Web Services (AWS) blockchainin kurumsallar ve devletler tarafından benimsenmesini hızlandırmak için güçlerini birleştirdi. AWS, AWS Marketplace aracılığıyla Avalanche’ın altyapısını ve tek tıkla düğüm dağıtımı da dahil olmak üzere dApp ekosistemini destekliyor. Kritik olarak, Avalanche düğüm operatörleri FedRAMP uyumluluğu kullanım durumları için AWS GovCloud’da çalışabilir – bu, işletmeler ve hükümetler için hayati bir yetenek ve bir ön koşuldur.

Ava Labs Kurucusu ve CEO’su Emin Gün Sirer son gelişmeyle alakalı şunları söyledi;

“Hem bireysel hem de kurumsal geliştiriciler için, kendileri için en anlamlı olan yasal yetki alanında AWS ile anında düğümler oluşturabilmek ve ağları test edebilmek büyük bir nimet oldu. Milyonlarca katılımcıyı neredeyse anında kesinliğe kavuşturabilecek bir protokol uyguladığımız için gurur duyuyorum. Amazon ile yaptığımız çalışmalar Avalanche’ın olumlu etkisini hızlandırabilir.”

Avalanche Müjdesi

Ava Labs, AWS Marketplace tarafında yönetilen bir hizmet olarak Subnet dağıtımını eklemeyi planlıyor, böylece hem bireyler hem de kurumlar sadece birkaç tıklamayla özel Alt Ağlar başlatabilecek. Bu işlevsellik, sağlamlığı artırmak için Alt Ağı güvence altına alan doğrulayıcıları farklı bölgelere ve kullanılabilirlik bölgelerine dağıtma özelliğini de içermeyi amaçlıyor.

AWS-Avalanche işbirliği, daha fazla kişinin Avalanche üzerinde düğüm başlatmasını ve yönetmesini kolaylaştırarak ağa geliştiriciler için daha fazla güç ve esneklik kazandırıyor. Ayrıca Ava Labs’in AWS Activate’e katılması, AWS kredilerinin avantajlarını Avalanche ekosistemindeki geliştiricilere genişletiyor.

Ava Labs Başkanı John Wu şunları söyledi;

“AWS Activate, geliştiricilerin Avalanche’ın çığır açan hızı, güvenliği ve ölçeklenebilirliği ile uygulamaları kitlelere ulaştırmaları için mükemmel bir kaynak.”

AWS Başkan Yardımcısı ve Global Startup Başkanı Howard Wright;

“AWS olarak ister milyonlarca dolarlık bir şirkette, ister bir devlet dairesinde, isterse de bir yurtta olsun, en ileri teknolojileri geliştiricilere sunmak için çalışıyoruz. Avalanche’ın getirdiği yeni yetenekler tam da bunu yapmamızı sağlıyor”.

AVAX fiyatı yazı hazırlandığı sırada son gelişmenin de etkisiyle 13 dolar sınırına dayandı.