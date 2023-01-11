Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Saatler Kaldı! Bitcoin, Altın, Gümüş, Kripto Hepsi Bunu Bekliyor!

Sadece saatler sonra bu gelişmenin etkisiyle volatilite muhtemelen artacak. Sizin için bu hareket sürpriz olmasın.
14:35
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sadece saatler kaldı, küresel piyasalar artık kritik gelişmeyi bekliyor ve buna göre volatilite önemli ölçüde artacak. Piyasalarda genel bir yükseliş var ve bunun yaklaşmakta olan büyük gelişme nedeniyle yaşandığı biliniyor. Kripto para yatırımcıları da saatler sonra açıklanacak verinin ardından Bitcoin’in 18.000 dolara doğru hareket etmesini umuyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Yarın büyük gün ve neredeyse 24 saat sonra volatilitenin arttığını göreceğiz. Saat 16:30 itibariyle altın, gümüş, Bitcoin ve kripto paraların geri kalanını etkileyecek kritik ABD verileri açıklanacak. Bu verilerin içindeki en kritik şey enflasyon verisidir. Son 2 aydır düşük gelen enflasyonun Aralık ayı için de beklenti altında açıklanması dolar endeksinde gevşeme ve kripto paralarda hızlı toparlanmaya neden olması bekleniyor. Yarın açıklanacak kritik veriler ve beklenti rakamları genel olarak şöyle;

  • 15:30 Fed’den Harker Konuşacak
  • 16:30’da Yıllık Enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti %6,5 seviyesinde ve Aralık ayında açıklanan rakam %7,1 seviyesindeydi.
  • 16:30’da ayrıca ABD işsizlik verilerinin de açıklanacağı saat olacak.

Tüm bu verilerin açıklanmasının ardından Bitcoin fiyatında 1000 doları aşan hareketler görebiliriz. Bununla birlikte ABD piyasaları 17:30’da gelen verilere göre nereye gideceğini belirleyecek. Öncü göstergeler bize enflasyonun beklenti altı açıklanabileceğini söylüyor. Eğer gerçekten böyle olursa altın, gümüş, Bitcoin ve kripto paraların ciddi yükselişler yaşadığını görebiliriz.

ABD Enflasyon Verisi

Son birkaç gündür konuşan Fed üyeleri ekonomik görünüme dair temkinli ancak iyimser bir görünüm açıklıyor. Hepsinin ortak ifadesi “enflasyonun zirve yaptığına dair daha fazla kanıt” görmek istedikleri yönünde. Cuma günü gelen istihdam güçlüydü ancak önceki aya göre düşmeye de devam ediyordu. Eğer yarınki enflasyon verisi düşük gelirse 1 Şubat tarihinde yapılacak Fed toplantısından da 25bp artış ve daha güvercin bir duruş çıkabilir.

Agresif faiz artışlarından artık vazgeçtiğini duyuran Fed şimdi artık faizlerin yatay hareket edeceğini açıklamalı. Bir sonraki aşama ise faizlerin indirilmeye başlanması olacak. Faiz artışları yaşanırken kripto para yatırımcısına kan kusturan piyasalar şimdi Fed geri dönerken onları fazlasıyla ödüllendirebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Desteği Aldı Yürüyecek! Bu Altcoin İçin Korunacak Tek Nokta Fiyatı Yukarıya Taşıyacak!
Desteği Aldı Yürüyecek! Bu Altcoin İçin Korunacak Tek Nokta Fiyatı Yukarıya Taşıyacak!
Shiba Inu’dan Büyük Çalım! Bu Altcoin’i Tahtından İndirdi! Gözde Altcoin Nereye Gidiyor?
Shiba Inu’dan Büyük Çalım! Bu Altcoin’i Tahtından İndirdi! Gözde Altcoin Nereye Gidiyor?
Sıcak Gelişme: 5 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Artık Yükselecek Mi?
Sıcak Gelişme: 5 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Artık Yükselecek Mi?
Son DAKİKA: Popüler Bitcoin Rakibi İçin Delist Kararı! Fiyatı Eriyor!
Son DAKİKA: Popüler Bitcoin Rakibi İçin Delist Kararı! Fiyatı Eriyor!
Sam Bankman-Fried Bitti Ama Etkileri Bitmiyor! Bakın Hangi Şirketle Bağlantısı Çıktı!
Sam Bankman-Fried Bitti Ama Etkileri Bitmiyor! Bakın Hangi Şirketle Bağlantısı Çıktı!
Dump Alarmı! Dev Kripto Para Balinası Binance’a Bu Altcoin’den Akıttı!
Dump Alarmı! Dev Kripto Para Balinası Binance’a Bu Altcoin’den Akıttı!
Dogecoin’ciler Çok Üzülecek! Elon Musk’ın Twitter’ından Kripto Para Sürprizi!
Dogecoin’ciler Çok Üzülecek! Elon Musk’ın Twitter’ından Kripto Para Sürprizi!
Efsane Analist Bitcoin’de Bombayı Patlattı! Yüzde 70’in Üstü Göründü!
Efsane Analist Bitcoin’de Bombayı Patlattı! Yüzde 70’in Üstü Göründü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022