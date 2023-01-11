Sadece saatler sonra bu gelişmenin etkisiyle volatilite muhtemelen artacak. Sizin için bu hareket sürpriz olmasın.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Sadece saatler kaldı, küresel piyasalar artık kritik gelişmeyi bekliyor ve buna göre volatilite önemli ölçüde artacak. Piyasalarda genel bir yükseliş var ve bunun yaklaşmakta olan büyük gelişme nedeniyle yaşandığı biliniyor. Kripto para yatırımcıları da saatler sonra açıklanacak verinin ardından Bitcoin’in 18.000 dolara doğru hareket etmesini umuyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Yarın büyük gün ve neredeyse 24 saat sonra volatilitenin arttığını göreceğiz. Saat 16:30 itibariyle altın, gümüş, Bitcoin ve kripto paraların geri kalanını etkileyecek kritik ABD verileri açıklanacak. Bu verilerin içindeki en kritik şey enflasyon verisidir. Son 2 aydır düşük gelen enflasyonun Aralık ayı için de beklenti altında açıklanması dolar endeksinde gevşeme ve kripto paralarda hızlı toparlanmaya neden olması bekleniyor. Yarın açıklanacak kritik veriler ve beklenti rakamları genel olarak şöyle;

15:30 Fed’den Harker Konuşacak

16:30’da Yıllık Enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti %6,5 seviyesinde ve Aralık ayında açıklanan rakam %7,1 seviyesindeydi.

16:30’da ayrıca ABD işsizlik verilerinin de açıklanacağı saat olacak.

Tüm bu verilerin açıklanmasının ardından Bitcoin fiyatında 1000 doları aşan hareketler görebiliriz. Bununla birlikte ABD piyasaları 17:30’da gelen verilere göre nereye gideceğini belirleyecek. Öncü göstergeler bize enflasyonun beklenti altı açıklanabileceğini söylüyor. Eğer gerçekten böyle olursa altın, gümüş, Bitcoin ve kripto paraların ciddi yükselişler yaşadığını görebiliriz.

ABD Enflasyon Verisi

Son birkaç gündür konuşan Fed üyeleri ekonomik görünüme dair temkinli ancak iyimser bir görünüm açıklıyor. Hepsinin ortak ifadesi “enflasyonun zirve yaptığına dair daha fazla kanıt” görmek istedikleri yönünde. Cuma günü gelen istihdam güçlüydü ancak önceki aya göre düşmeye de devam ediyordu. Eğer yarınki enflasyon verisi düşük gelirse 1 Şubat tarihinde yapılacak Fed toplantısından da 25bp artış ve daha güvercin bir duruş çıkabilir.

Agresif faiz artışlarından artık vazgeçtiğini duyuran Fed şimdi artık faizlerin yatay hareket edeceğini açıklamalı. Bir sonraki aşama ise faizlerin indirilmeye başlanması olacak. Faiz artışları yaşanırken kripto para yatırımcısına kan kusturan piyasalar şimdi Fed geri dönerken onları fazlasıyla ödüllendirebilir.