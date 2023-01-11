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Geçtiğimiz yıl Ethereum rakibi alternatif blockchainlere yatırım yapmayı düşünenler ilk sıraya Solana’yı yazıyordu. Fakat Kasım ayı gelip çattığında Solana’nın en büyük itici gücü olan para babaları tek tek çökmeye başladı. FTX çöküşü sırasında SBF en büyük Ethereum katilini adeta sırtından bıçakladı. Devasa satışları Solana’nın ölmesi pahasına yaptı.

Solana Son Durum

Token Terminal’in verilerine göre, Solana ağı son haftalarda günlük aktif kullanıcı sayısında önemli bir artışa tanık oldu. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Solana’yı çevreleyen olumsuz duygulara rağmen, platform kullanıcı katılımı açısından diğer birçok kripto para biriminden daha iyi performans gösterdi. Solana topluluğu özellikle düşük işlem ücretleri ve hızlı yapısı sebebiyle Solana’yı tercih ediyor. Günlük aktif kullanıcı sayısındaki bu artışın bir nedeni, Solana’nın DeFi ve NFT alanlarına yönelik artan ilgidir. Özellikle, Solana’nın DeFi günlük aktif kullanıcıları geçen ay bir artışa tanık oldu ve bu da Solana’nın kilitlenen toplam değeri (TVL) açısından büyümesine katkı sağladı.

DeFiLlama‘ya göre, Solana için TVL sadece bir ay içinde 206 milyon dolardan 242,77 milyon dolara yükseldi. Ancak halen TVL olması gereken rakamın çok altında ve yeni yatırımcıları cezbedecek gibi görünmüyor.

Solana Fiyat Hedefi

Bu fiyattan Solana alıp 200 doların üstünde bir rakamdan satmak kulağa hoş geliyor. Peki bu gerçekçi mi? Eğer Solana ağı 2021 yılındaki gibi bir ilgi patlaması yaşarsa mevcut tecrübesinin de verdiği güçle 200 doların üzerine tekrar çıkabilir. Ancak bir sorun var. Sol Coin fiyatı 200 doların üzerine çıktığında kurumsal yatırımcıların çantalarında devasa Sol Coin birikimleri vardı. Bugünlerde ise birikim daha çok tabana yayıldı. Peki daha fazla cüzdanın satıştan kaçınması için ne olması gerekiyor? Elbette ekosisteminin büyümesine ihtiyaç var. Aksi taktirde Sol Coin için tavan hedefi 30 dolar seviyelerinden pek uzaklaşamayacaktır. Solana ağına dair diğer verilere geçmeden önce ufak bir detaya da değinmeliyim. ICO devri bitti, Bitcoin forku ağların devri bitti, Ethereum katillerinin devri de bitebilir mi? Bu devir bitmesi tanımı eskisi kadar büyük bir hype yakalayamayacakları anlamında düşünülmelidir.

Solana’ya dönersek ağdaki NFT’lere olan ilgi de artıyor. Solana Floor’s Data’ya göre, ağın NFT’leri artan bir oranda alınıyor, satılıyor ve işlem görüyor. Solana NFT‘lerinin toplam taban değeri, aşağıdaki grafiklerde de görüldüğü gibi, geçtiğimiz ay önemli ölçüde arttı. Aynı süre zarfında işlem gören Solana NFT’lerinin hacmi de artmıştır.

Buna ek olarak, ağdaki dApp etkinliği hızla arttı ve bu da günlük aktif kullanıcı sayısındaki artışa katkıda bulundu. Magic Eden, Raydium ve Saber gibi popüler dApp’lerin tümü, kendi platformlarındaki benzersiz aktif cüzdanların sayısında bir artışa tanık oldu.

Solana ağındaki en büyük dApp’lerden biri olan Magic Eden, hacim ve işlemler açısından büyüme kaydetti. Dapp Radar’a göre, Magic Eden’daki hacim geçtiğimiz ay %21,12, işlem sayısı ise %73,15 oranında arttı.

Ağın hacmi sadece bir ay içinde 206 milyon dolardan 1,45 milyar dolara yükseldi; bu da piyasa faaliyetlerinin ve likiditenin arttığını gösteriyor. Ağdaki artan ilgi orta vadede fiyat artışı için umut verici görünüyor. Fakat 200 dolar üzerine çıkma potansiyeline sahip bir Solana (SOL) için henüz çok vakit var.