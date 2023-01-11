Sosyal medya platformu Twitter'ın geliştirilmekte olan "Twitter Coin'i" ile ilgili yeni sızdırılan görüntülerde, projenin kripto para veya Blockchain teknolojisiyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

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Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın geliştirilmekte olan “Twitter Coin‘i” ile ilgili yeni sızdırılan görüntülerde, projenin kripto para veya Blockchain teknolojisiyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgiler özellikle Dogecoin (DOGE) yatırımcılarını üzecek gibi duruyor.

Twitter Coin İle İçerik Oluşturucuları Ödüllendirilecek

2022’nin Aralık ayının başında teknoloji blogger’ları Jane Manchun Wong ve Nima Owji tarafından ilk kez sızdırılan gizli “Twitter Coin” projesinin bir şekilde kripto para veya Blockchain teknolojisi ile ilişkili olması bekleniyordu. Özellikle Dogecoin topluluğunun her bir üyesi Twitter’ı satın almasının ardından CEO’luk görevini üstlenen Elon Musk’ın DOGE ile olan ilişkisi nedeniyle umutluydu. Musk, 4 Aralık’taki bir Twitter Spaces’de kripto parayı sosyal medya platformuna entegre etmekle hala ilgilendiğini söyleyerek de umutları artırmıştı.

Bununla birlikte, 10 Ocak’ta Wong ve Owji tarafından paylaşılan projenin geliştirilmesine ilişkin yeni sızdırılan görüntülerde, Twitter Coin’in kripto para veya Blockchain teknolojisiyle herhangi bir ilişkisinin olmadığı görüldü.

Owji, şu ana kadar hiçbir sızıntının Twitter Coin’in bir kripto para olacağı ya da herhangi bir kripto parayla ilişkisinin olduğuna dair herhangi bir kanıt sağlamadığını belirterek “İçerik oluşturucuları desteklemek için bir uygulama içi para birimi gibi görünüyor. Bunu kripto para veya herhangi bir kripto parayla ilişkilendiren bir şey bulamadım.” dedi. Owji’nin paylaştığı görüntülerde uygulama içi dijital para biriminin planlanan kullanımlarına daha fazla ışık tutuyor.

Sızdırılan görüntülerden ilki Twitter Coin’in sözde satın alma açılış sayfasının ekran görüntüsü ve uygulama içi para biriminin kullanıcıların “harika içerikler paylaşan içerik oluşturucularına desteklemelerine” imkan sağlayacağını açıklıyor. Bu, platformun bir hafta önce, 5 Ocak’ta Manchun Wong tarafından da sızdırılan Twitter Ödülleri‘ne atıfta bulunuyor gibi görünüyor.

Wong tarafından atılan bir tweet’te, platformdaki içerik oluşturuculara Twitter Coin cinsinden bir bedel karşılığında “Akıllara Durgunluk Veren”, “Bravo” ve “Süper Beğeni” gibi ödüller gönderilebildiği görülüyor.

Bu özellik Reddit’in bahşiş ve ödül sistemiyle önemli benzerlikler taşıyor. Reddit kullanıcıları beğendikleri bir gönderi, yorum ya da canlı video yayını yapan diğer kullanıcıya ödül göndermek için Reddit Coin‘i kullanabiliyorlar.

Twitter ve Kripto Para Entegrasyonu

Şu an için Twitter Coin satın almak için bile kripto para ile ödeme yapmanın mümkün olmadığı da gelen bilgiler arasında. Wong’a göre, Twitter’ın dijital para birimini satın almak fiat para (itibari para) yoluyla Stripe üzerinden mümkün olacak. Stripe, kredi ve banka kartları kullanılarak para havalelerini ve nakit bazlı kuponların kabul edilmesini sağlayan fiat tabanlı bir ödeme işleme platformudur.

Elbette tüm bunlar kripto paranın günün birinde Twitter‘a gelmeyeceği anlamına gelmiyor. 22 Nisan’da Stripe, belirli Twitter içerik oluşturucularına USD Coin (USDC) cinsinden ödemeleri desteklemeye başladığını duyurmuş ve ödemelerin Polygon ağı üzerinden yapılacağını açıklamıştı.