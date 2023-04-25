Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Hiç Kimsenin Göremediğini O Gördü! Ünlü Makro Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Hiç Kimsenin Göremediğini O Gördü! Ünlü Makro Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Goldman Sachs'ın eski yöneticisi ve Real Vision'ın kurucusu Raoul Pal, ABD borsalarında ve başta en büyük altcoin olmak üzere kripto paralar gibi riskli varlıklarda yükseliş beklediğini açıkladı.
10:35
25 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, ABD borsalarında ve başta en büyük altcoin Ethereum (ETH) olmak üzere kripto paralar gibi riskli varlıkalrda yükseliş beklediğini açıkladı.

ABD Doları Endeksinin (DXY) Çökmesini Bekliyor

Global Macro Investor bülteninin son bölümüne konuk olan Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, ABD borsalarında ve en büyük altcoin Ethereum’da yükseliş beklediğini açıkladı. Pal, yükseliş beklentisini kısmen ABD Doları Endeksi’nin (DXY) son dönemde ortaya koyduğu zayıflığına bağlarken, bu zayıflığın hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıkların lehine olacak şekilde yatırımcıların ABD dolarını terk ettikleri anlamına geldiğini belirtti.

Makro gurusuna göre DXY, onaylanması halinde hisse senetlerine ve kripto paralara destek verebilecek önemli bir düşüş formasyonu oluşturuyor:

DXY, büyük bir omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor gibi görünüyor. 101 seviyesinin kırılması önemli bir düşüşle sonuçlanacak. Bunun bir sonucu olarak riskli varlıklarda sert yükselişler yaşanabilir.

Pal, küresel hisse senetlerine bakıldığında borsanın ters omuz baş omuz formasyonundan çıkmaya hazır göründüğünü belirterek “Küresel hisse senetleri DXY’nin ayna görüntüsü gibi görünüyor ve büyük bir ters omuz baş omuz formasyonunun dibini oluşturuyor gibi görünüyor. Yine, tüm gözler DXY’nin 101 seviyesini aşma ihtimaline odaklanmış durumda. İzlenmesi gereken sinyal budur ve beklenen olursa muhtemelen hisse senetlerinin buradan çok daha yükseğe çıktığı görülecek.” dedi.

Ethereum, Bitcoin’in 2015’de Yaptığını Yapıyor

DXY ve ABD borsalarının ardından Ethereum’a işaret eden makro gurusu, en büyük altcoin‘in bir yıldan kısa bir süre içinde 2 bin doların altından 3 bin doların üzerine yükselen Bitcoin’in (BTC) 2015’de yaptığı fiyat hareketinin izinden gittiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir işaret ettiğim gibi, 2014-2016 döneminde Bitcoin’e çok benzer şekilde işlem görmeye devam eden ETH’ye ilişkin bu grafiğin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,49 düşüşle bin 823 dolardan işlem görüyor. Veriler, kısa süre önce 2 bin 100 doları aşan ETH‘nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 7,90 ve yüzde 0,66 değer kaybettiğini gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!
Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023