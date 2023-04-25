Goldman Sachs'ın eski yöneticisi ve Real Vision'ın kurucusu Raoul Pal, ABD borsalarında ve başta en büyük altcoin olmak üzere kripto paralar gibi riskli varlıklarda yükseliş beklediğini açıkladı.

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Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, ABD borsalarında ve başta en büyük altcoin Ethereum (ETH) olmak üzere kripto paralar gibi riskli varlıkalrda yükseliş beklediğini açıkladı.

ABD Doları Endeksinin (DXY) Çökmesini Bekliyor

Global Macro Investor bülteninin son bölümüne konuk olan Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, ABD borsalarında ve en büyük altcoin Ethereum’da yükseliş beklediğini açıkladı. Pal, yükseliş beklentisini kısmen ABD Doları Endeksi’nin (DXY) son dönemde ortaya koyduğu zayıflığına bağlarken, bu zayıflığın hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıkların lehine olacak şekilde yatırımcıların ABD dolarını terk ettikleri anlamına geldiğini belirtti.

Makro gurusuna göre DXY, onaylanması halinde hisse senetlerine ve kripto paralara destek verebilecek önemli bir düşüş formasyonu oluşturuyor:

DXY, büyük bir omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor gibi görünüyor. 101 seviyesinin kırılması önemli bir düşüşle sonuçlanacak. Bunun bir sonucu olarak riskli varlıklarda sert yükselişler yaşanabilir.

Pal, küresel hisse senetlerine bakıldığında borsanın ters omuz baş omuz formasyonundan çıkmaya hazır göründüğünü belirterek “Küresel hisse senetleri DXY’nin ayna görüntüsü gibi görünüyor ve büyük bir ters omuz baş omuz formasyonunun dibini oluşturuyor gibi görünüyor. Yine, tüm gözler DXY’nin 101 seviyesini aşma ihtimaline odaklanmış durumda. İzlenmesi gereken sinyal budur ve beklenen olursa muhtemelen hisse senetlerinin buradan çok daha yükseğe çıktığı görülecek.” dedi.

Ethereum, Bitcoin’in 2015’de Yaptığını Yapıyor

DXY ve ABD borsalarının ardından Ethereum’a işaret eden makro gurusu, en büyük altcoin‘in bir yıldan kısa bir süre içinde 2 bin doların altından 3 bin doların üzerine yükselen Bitcoin’in (BTC) 2015’de yaptığı fiyat hareketinin izinden gittiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir işaret ettiğim gibi, 2014-2016 döneminde Bitcoin’e çok benzer şekilde işlem görmeye devam eden ETH’ye ilişkin bu grafiğin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,49 düşüşle bin 823 dolardan işlem görüyor. Veriler, kısa süre önce 2 bin 100 doları aşan ETH‘nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 7,90 ve yüzde 0,66 değer kaybettiğini gösteriyor.