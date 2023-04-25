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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Son 24 saatte de %1’e yakın bir değer kaybı kaydeden Bitcoin, 27.300 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), Kritik Seviyelere Geriledi

Geçen haftanın başlarından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.300 dolar seviyelerine gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1’e yakın bir düşüş kaydetti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1815 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass’ın güncel verilerine göre de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle PancakeSwap (CAKE), gün içerisinde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin’in güne düşüş ile başlaması, altcoin’lerde de yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedilmesine neden oldu. PancakeSwap (SWAP), %15’in üzerinde bir düşüşün ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı. Ayrıca piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle Flow (FLOW), Trust Wallet Token (TWT), Zilliqa (ZIL), Neo (NEO), Polygon (MATIC) ve Stacks’ta (STX) da yüksek oranlı değer kayıpları kaydedildi.