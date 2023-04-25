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Kripto para dünyası, son günlerde uzun yıllardır uykuda olan irili ufaklı birçok Bitcoin (BTC) cüzdan adresinin uyanarak harekete geçmesi konusuna odaklanmış durumda. Son beş günde 225 milyon dolar değerinde toplamda 8 bin 199 BTC tutan üç Bitcoin cüzdan adresinin yıllar sonra uyandığı görüldü. Şimdi ise 2.19 milyar dolar değerinde BTC tutan bir Bitcoin cüzdan adresinin harekete geçme sinyalleri verdiği görüldü. Bu gelişme hem Bitcoin yatırımcılarını hem de altcoin yatırımcılarını tedirgin etti.

2.19 Milyar Dolarlık Bitcoin Cüzdanı ve Korkutan Hareketlilik

Blockchain’lerdeki hareketlilikleri takip eden ve bu hareketlilikleri önem seviyelerine göre paylaşan Lookonchain, son günlerde uzun yıllardır sessiz kalan bazı Bitcoin cüzdan adreslerinin yakın zamanda uyandığını gözlemledi. Son beş gün içinde toplamda 225 milyon dolar değerinde 8 bin 199 BTC tutan üç Bitcoin cüzdan adresinin uyandığı görüldü.

Lookonchain, kısa süre önce yaptığı bildirimde ise 12 yıldır uykuda olan bir Bitcoin cüzdan adresinin uyanma sinyalleri verdiğine dikkat çekti. Söz konusu Bitcoin cüzdan adresine yakın zaman önce birkaç küçük para transferi aldı. Lookonchain, 2.19 milyar dolar değerinde 79 bin 957 BTC’nin bulunduğu ve BTC başı maliyeti yalnızca 0,93 dolar olan Bitcoin cüzdan adresinin henüz uyanmadığını sadece bu cüzdan adresinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yıllar Sonra Uyanan Büyük Bitcoin Cüzdanlarındaki Hareketlilik Ne Anlama Geliyor?

Yıllarca sessiz bir şekilde uykuda bekleyen Bitcoin cüzdanlarında görülen hareketlilikleri doğrudan doğruya bir satış baskısı olarak yorumlamak mümkün değil ancak cüzdanların BTC başına maliyetlerinin komik seviyelerde. Söz konusu Bitcoin cüzdanlarının BTC başına maliyetleri 0,50 dolar, 1 dolar gibi oldukça komik seviyelerde. Bu bu tip cüzdanların güncel Bitcoin fiyatlarıyla yüzde 5 milyonu aşan oranlarda kar elde etmiş olmaları ve zaten uzun yıllardır beklemiş olmaları tuttukları BTC’leri satma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Piyasa uzmanları ve analistler, yıllardır sessiz durmasının ardından uyanarak harekete geçen Bitcoin cüzdan adreslerinin Bitcoin fiyatını baskıladığı ve bu trendin devam etmesinin fiyatı düşürebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar. Özellikle 79 binin üzerinde BTC tutan Bitcoin cüzdan adresinin uyanması ve tuttuğu BTC’leri satması fiyat üzerinde ciddi baskıya neden olabilir.