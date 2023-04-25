Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?

En büyük kripto para Bitcoin neden düştü? Bitcoin düşecek mi yükselecek mi? İşte Bitcoin için kritik önemdeki seviyeler.
13:30
25 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) son dönemde değerinde önemli düşüş yaşayarak birçok yatırımcı ve analistin kripto para piyasasının geleceği hakkında spekülasyon yapmasına neden oldu. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, kripto para piyasasının geneli üzerinde önemli bir etkiye sahip ve hareketleri trader’lar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde piyasada yaşanan istikrarsızlık nedeniyle herkesin aklındaki soru, Bitcoin’in istikrara kavuşup kavuşmayacağı ya da 25 bin dolar seviyesinin altına düşmeye devam edip etmeyeceği. Bu yazımızda Bitcoin piyasasının mevcut durumunu ele alacak ve kısa vade için bir fiyat tahmini sunacağız.

ABD’deki Kripto Para Düzenlemelerindeki Belirsizlik ve Bitcoin Üzerindeki Etkisi

Hafta sonu önemli satış dalgası yaşamasının ardından kripto para fiyatları yeni haftaya kayıplarla başladı. Bunun arkasındaki neden, ABD’de kripto paralarla ilgili işletmelerin karşılaştığı artan düzenleyici incelemeye ve düzenleyici belirsizliğe bağlanabilir. ABD yönetiminin kripto paralar üzerindeki bu son baskısı BTC/USD fiyatında sert düşüşe neden oldu. Kısa bir süre önce Coinbase CEO’su Brian Armstrong, yasal ortamda bir değişiklik olmaması halinde kripto para borsasının ABD’den taşınabileceğini ima etti.

Armstrong, farklı devlet kurumlarının kripto paraları nasıl kategorize edileceği ve kontrol edileceği konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ABD’deki kripto para sektörüne yönelik belirsiz düzenlemelerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, kripto para borsasının İngiltere gibi tek bir düzenleyicinin tek tip yaklaşımda bulunulan bir ülkede iş yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Öte yandan Coinbase, kısa süre önce SEC’e kripto paralara karşı net olmayan tavrı nedeniyle dava açtı.  Kripto para borsası, geçen yılın Temmuz ayında ABD’li düzenleyiciye dilekçe vermiş ve kapsamlı bir soru listesi sunmuştu.

Bir Bitcoin boğası ve milyarder teknoloji yatırımcısı olan Chamath Palihapitiya’ya göre ABD’li politika yapıcılar, kripto para endüstrisini boğarak öldürmeyi planlıyor.

ABD’nin Ekonomik Göstergeleri Ağırlaşıyor

24 Nisan Pazartesi günü Dallas Federal Rezerv Bankası tarafından açıklanan Dallas Fed İmalat Endeksi raporuna göre endeks Mart ayındaki -15,7 seviyesinden Nisan ayında -23,4’e düşerek -14,6 olan analist beklentilerinin altında kaldı. Anket, ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmelerin Nisan ayında önemli ölçüde gerilediğini gösteriyor.

ABD’nin ekonomik verileri zayıf kalmaya devam ederken, Federal Reserve‘in (Fed) para politikasına ilişkin yatırımcı duyarlılığı daha şahin bir duruşa doğru kaydı. CME FedWatch Tool’un sağladığı veriler, Fed’in Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalinin yüzde 84’e yükseldiğini gösteriyor. Ayrıca, Haziran ayında faiz artırımı olması ihtimali de yüzde 24,7 seviyesine yükseldi.

Yeni bir faiz artırımına ilişkin spekülasyonların bir sonucu olarak ABD Doları Endeksi (DXY) yüzde 0,02’lik bir artışla 101,37 seviyesinden işlem görüyor. Genel olarak, artan riskten kaçınma eğilimi ve zayıf ABD ekonomisi göstergeleri BTC/USD fiyatlarında düşüşü tetiklemiş durumda.

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin şu anda 27 bin 200 dolar ila 27 bin 823 dolar aralığında işlem görüyor. RSI ve MACD gibi teknik göstergeler bir satış trendine işaret etmekle birlikte Bitcoin’in fiyatında olası bir yükseliş trendini de göstermiyor. Bitcoin 27 bin 200 doların altına düşecek olursa 26 bin 655 dolardan destek bulması beklenebilir. En büyük kripto paranın bu seviyenin üzerinde kalamaması halinde sırasıyla takip edilmesi gereken destek seviyeleri 26 bin dolar ve 25 bin 600 dolarda.

Bitcoin‘e olan talebin artması haklinde ise 27 bin 800 dolar direncini aşması ve sırasıyla 28 bin 260 dolar ya da 28 bin 820 dolara ulaşması beklenebilir. Yatırımcılar gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek için bu fiyat aralığını takip etmeleri gerekiyor. Bugün açıklanacak olan CB Tüketici Güveni ve Yeni Konut Satışları gibi ekonomik veri akışı da Bitcoin fiyatını etkileyebileceği için yakından takip edilmeli.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023