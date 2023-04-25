En büyük kripto para Bitcoin neden düştü? Bitcoin düşecek mi yükselecek mi? İşte Bitcoin için kritik önemdeki seviyeler.

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Bitcoin (BTC) son dönemde değerinde önemli düşüş yaşayarak birçok yatırımcı ve analistin kripto para piyasasının geleceği hakkında spekülasyon yapmasına neden oldu. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, kripto para piyasasının geneli üzerinde önemli bir etkiye sahip ve hareketleri trader’lar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde piyasada yaşanan istikrarsızlık nedeniyle herkesin aklındaki soru, Bitcoin’in istikrara kavuşup kavuşmayacağı ya da 25 bin dolar seviyesinin altına düşmeye devam edip etmeyeceği. Bu yazımızda Bitcoin piyasasının mevcut durumunu ele alacak ve kısa vade için bir fiyat tahmini sunacağız.

ABD’deki Kripto Para Düzenlemelerindeki Belirsizlik ve Bitcoin Üzerindeki Etkisi

Hafta sonu önemli satış dalgası yaşamasının ardından kripto para fiyatları yeni haftaya kayıplarla başladı. Bunun arkasındaki neden, ABD’de kripto paralarla ilgili işletmelerin karşılaştığı artan düzenleyici incelemeye ve düzenleyici belirsizliğe bağlanabilir. ABD yönetiminin kripto paralar üzerindeki bu son baskısı BTC/USD fiyatında sert düşüşe neden oldu. Kısa bir süre önce Coinbase CEO’su Brian Armstrong, yasal ortamda bir değişiklik olmaması halinde kripto para borsasının ABD’den taşınabileceğini ima etti.

Armstrong, farklı devlet kurumlarının kripto paraları nasıl kategorize edileceği ve kontrol edileceği konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ABD’deki kripto para sektörüne yönelik belirsiz düzenlemelerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, kripto para borsasının İngiltere gibi tek bir düzenleyicinin tek tip yaklaşımda bulunulan bir ülkede iş yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Öte yandan Coinbase, kısa süre önce SEC’e kripto paralara karşı net olmayan tavrı nedeniyle dava açtı. Kripto para borsası, geçen yılın Temmuz ayında ABD’li düzenleyiciye dilekçe vermiş ve kapsamlı bir soru listesi sunmuştu.

Bir Bitcoin boğası ve milyarder teknoloji yatırımcısı olan Chamath Palihapitiya’ya göre ABD’li politika yapıcılar, kripto para endüstrisini boğarak öldürmeyi planlıyor.

ABD’nin Ekonomik Göstergeleri Ağırlaşıyor

24 Nisan Pazartesi günü Dallas Federal Rezerv Bankası tarafından açıklanan Dallas Fed İmalat Endeksi raporuna göre endeks Mart ayındaki -15,7 seviyesinden Nisan ayında -23,4’e düşerek -14,6 olan analist beklentilerinin altında kaldı. Anket, ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmelerin Nisan ayında önemli ölçüde gerilediğini gösteriyor.

ABD’nin ekonomik verileri zayıf kalmaya devam ederken, Federal Reserve‘in (Fed) para politikasına ilişkin yatırımcı duyarlılığı daha şahin bir duruşa doğru kaydı. CME FedWatch Tool’un sağladığı veriler, Fed’in Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalinin yüzde 84’e yükseldiğini gösteriyor. Ayrıca, Haziran ayında faiz artırımı olması ihtimali de yüzde 24,7 seviyesine yükseldi.

Yeni bir faiz artırımına ilişkin spekülasyonların bir sonucu olarak ABD Doları Endeksi (DXY) yüzde 0,02’lik bir artışla 101,37 seviyesinden işlem görüyor. Genel olarak, artan riskten kaçınma eğilimi ve zayıf ABD ekonomisi göstergeleri BTC/USD fiyatlarında düşüşü tetiklemiş durumda.

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin şu anda 27 bin 200 dolar ila 27 bin 823 dolar aralığında işlem görüyor. RSI ve MACD gibi teknik göstergeler bir satış trendine işaret etmekle birlikte Bitcoin’in fiyatında olası bir yükseliş trendini de göstermiyor. Bitcoin 27 bin 200 doların altına düşecek olursa 26 bin 655 dolardan destek bulması beklenebilir. En büyük kripto paranın bu seviyenin üzerinde kalamaması halinde sırasıyla takip edilmesi gereken destek seviyeleri 26 bin dolar ve 25 bin 600 dolarda.

Bitcoin‘e olan talebin artması haklinde ise 27 bin 800 dolar direncini aşması ve sırasıyla 28 bin 260 dolar ya da 28 bin 820 dolara ulaşması beklenebilir. Yatırımcılar gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek için bu fiyat aralığını takip etmeleri gerekiyor. Bugün açıklanacak olan CB Tüketici Güveni ve Yeni Konut Satışları gibi ekonomik veri akışı da Bitcoin fiyatını etkileyebileceği için yakından takip edilmeli.