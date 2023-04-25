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  •   Sıcak Gelişme: Digital Currency Group’tan Genesis Davasına Yönelik Flaş Açıklama!

Sıcak Gelişme: Digital Currency Group’tan Genesis Davasına Yönelik Flaş Açıklama!

Digital Currency Group saatler önce paylaştığı bir twette Geçtiğimiz aylarda iflasını bildiren Genesis'e yönelik flaş açıklamalarda bulundu!
14:53
25 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında hareketli geçen bir haftanın ardından küresel piyasalarda oldukça ünlü Digital Currency Group (DCG) resmi bir duyuruda bulundu.

DCG Açıklamaları!

Digital Currency Group geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Genesis Capital davası ile alakalı kritik açıklamalar yaptı. Ünlü şirket Genesis’in arabuluculuk talebinde bulunmasına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tüm taraflar, Genesis Capital tarafından İflas Mahkemesi’ne sunulan kapsamlı bir anlaşma üzerinde anlaşmaya vardıktan iki aydan fazla bir süre sonra, Genesis Capital’in alacaklılarından bir grup geri döndü ve tüm yeni taleplerde bulundu. Sınırlı katılım göz önüne alındığında gerekçesini anlamak zor olsa da Şubat ayındaki mahkeme başvurusundan bu yana Genesis alacaklılarından, bizim anlayışımıza göre alacaklıların bir kısmı önceki anlaşmadan çekilme kararı aldı. Yüzbinlerce bireysel alacaklının bu gelişmeden haberdar olup olmadığını bilmiyoruz, ancak son manevra mahkeme sürecini uzatabilir. DCG, herkes için adil bir sonuca ulaşma taahhüdünü sürdürüyor ve yapıcı bir arabuluculuk sürecini dört gözle beklerken, yeni talepleri daha önce verdiğimiz tavizlerle karşılaştırmamız gerekebilir.

DCG’de Son Durum!

Bununla birlikte Digital Currency Group’un alt şirketi olan Genesis geçtiğimiz aylarda iflasını duyurmasının ardından piyasalarda DCG’ye yönelik birçok tartışmaya yol açmıştı. İflasın Digital Currency Group’a ne gibi etkilerinin olabileceği tartışmaları devam ederken şirketin yaptığı açıklamalar yatırımcı tarafından bir nebze olsun rahatlama ortamı sağlayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan kripto para piyasalarında bir süredir devam eden yükseliş ivmesi geçen hafta içerisinde yerini büyük oranda değer kaybına bıraktı. Piyasalarda zorlu sürecin ardından yatırımcıların piyasalara, olan güveni az da olsa toparlanmışken görülen düşüşlerin bu olumlu etkiyi ortadan kaldırabileceği öne sürüldü. Ayrıca bir kısım kripto para analist Amerika Birleşik Devlet’leri Merkez Bankası’nın açıklayacağı verilerden ötürü yatırımcılar temkinli olmasında faydalı olabileceğini vurguladı.

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