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Terra Luna Classic (LUNC) Satın Alma Fırsatı Mı Sunuyor? Altcoinde Son Durum!

Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü sonrasında piyasaya sürülen Terra Luna Classic (LUNC) yatırımcılara bir fırsat mı sunuyor? İşte detaylı analiz!
15:30
25 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının popüler altcoini Terra Luna Classic (LUNC) genel piyasa koşullarıyla birlikte bir düşüş yaşadı. Altcoindeki düşüş derinleşecek mi?

LUNC Verileri!

LUNC’ın mevcut fiyatı, bir haftada %12 ve son 30 günde %13,5 gerilerken, kripto para birimi yılın başından bu yana %24 düştü. Altcoin adına küçükte olsa bir umut vaat eden durum ise 24 saatlik işlem hacminin son birkaç gün içinde 30 milyon doları aşması ve bu da satış nedeniyle ticaret artmış gibi görünse de volatilitenin arttığını gösterebilir. Terra Luna Classic topluluğunun, platformun faydasını artırmak ve LUNC’ın fiyatını artırmak için devam eden çalışmaları altcoin’in yılın ilerleyen dönemlerinde, özellikle de piyasa koşulları daha uygun hale geldiğinde, önemli bir toparlanmaya tanık olmasını sağlayabilir.

Kripto para birimini ele alan analistler göstergelerin mevcut konum itibariyle aşırı satıldığının göz önüne alındığında, LUNC’ın çokta uzak olmayan bir gelecekte toparlanması gerektiğini vurguladı. Örneğin göreceli güç endeksi (RSI) 30’a yaklaştı ve bu seviyenin altında önemli bir düşüş genellikle bir toparlanma sinyali verebilir. Ayrıca LUNC’ın 30 günlük hareketli ortalaması,200 günlük değerinin çok altına düşerken, gerçek fiyatı her iki ortalamanın da altına düştü.

“LUNC Alma Fırsatı!”

Bu durum normal şartlarda yukarı yönlü bir düzeltmenin zamanı geldiğini gösterebilir. Ayrıca LUNC’ın işlem hacminin biraz artarak 36 milyon doların üzerine çıkması gerçeğiyle artabilir. Ancak token’ın fiyatı son haftalarda gördüğü ortalamalardan biraz daha yüksek olsa da, 36 milyon dolarlık işlem hacmi söz konusu olduğunda hala oldukça düşük.

Bu nedenle analistlere göre LUNC’ın önümüzdeki birkaç gün içinde mevcut 0,00010959 dolar seviyesinden 0,00009 dolara ve belki de daha da altına düşmesi çok şaşırtıcı olmayabilir. Öte yandan Terra Luna Classic topluluğunun LUNC’ın orta ve uzun vadede kademeli olarak toparlanacağına olan inancını kabul ederseniz, kripto paranın değeri büyük ölçüde düşük olabilir. Başka bir deyişle analistlere göre LUNC’ın mevcut fiyatı uzun süreli yatırımcıların satın alması adına iyi bir zaman olabilir.

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