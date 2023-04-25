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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte yeniden kritik fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto analiz platformu Santiment de popüler altcoin adına kritik verilere ve metriklere dikkat çekerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

MATIC, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Bitcoin’in yeniden kritik fiyat seviyelerine gerilemesi, kripto para piyasasının yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Kaydettikleri son değer kayıplarının ardından Bitcoin (BTC) 27.300 dolar seviyelerine ve Ethereum (ETH) ise 1815 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyesine geri çekildi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto analiz platformu Santiment, MATIC adına yeni bir satış dalgası başlayabileceğini dile getirerek kritik metrikleri paylaştı ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Santiment, Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son günlerde gerçekleştirdiği büyük ölçekli işlemlere ilişkin güncel verileri paylaşarak kripto para yatırımcılarını uyardı. Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde en yüksek miktarlarda MATIC bulunduran Polygon adreslerden biri, kripto para borsasına 60 milyon dolarlık MATIC transferi gerçekleştirdi. Borsalardaki arz oranı da böylelikle son haftaların en yüksek seviyesi olan %7,92’ye yükseldi. Ancak kripto para borsasına ortalama 60 milyon dolar değerinde kripto varlık transfer eden bu adres, hala portföyünde 3,78 milyar adet MATIC bulunduruyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.