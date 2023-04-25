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Büyük Borsa Duyurdu Shiba Destekli Altcoin Roketleri Ateşledi! Bakın Hangi Altcoin!

Kripto para borsalarının yaptığı listelemeler devam ediyor. Shiba destekli altcoin listeleme haberinin ardından yükselişe geçti.
17:30
25 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron’un kurucusu Justin Sun destekli kripto borsası Huobi Global, Shiba Inu ekosisteminin token’ı Bone ShibaSwap (BONE) listelemesini duyurdu. Hareket, kripto borsası OKX’in kripto topluluğu tarafından takip edilen favori meme paralarını bulmak için özel bir oylama etkinliği gerçekleştirdikten sonra BONE’yi listelemesiyle geldi. BONE ve AIDOGE, oylama için seçilen beş meme coin arasında daha fazla oy aldı.

Huobi Bone ShibaSwap (BONE) Token’ını Listeledi

Huobi Global, 25 Nisan’da yaptığı resmi bir duyuruyla Shibarium Layer-2 blok zincirinin gaz ücretleri token’ı olan Bone ShibaSwap’i (BONE) listelediğini açıkladı. Borsa, BONE’yi 25 Nisan’da listeleyecek ve depozitolar 06:30 UTC’den itibaren açılacak.  BONE/USDT spot ticaret çifti, mevduat hacmi piyasa talebini karşıladıkça ticarete açılacak. Ayrıca, kullanıcılar BONE token’larını 26 Nisan’da 08:00 UTC’den itibaren çekebilecekler.

Borsa ayrıca BONE token’ının listelendiğini ve alım satım işlemlerinin aynı gün başlayacağını duyurmak için Twitter’a başvurdu. Huobi, Justin Sun’ın çeşitli çabalarına rağmen düşük işlem hacmiyle karşı karşıya kaldı. Borsa, bir miktar hacmi geri getirmek için birbirinden farklı coin’leri listelemeye devam ediyor.

OKX, OKX kullanıcılarının 21 Nisan – 24 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen bir oylamaya katılmasının ardından AIDOGE ve BONE token’larının listelendiğini duyurdu. Duyurunun ardından her iki token da yaklaşık %10 oranında yükseldi. Topluluk olumlu tepki verdi, ancak Shiba Inu fiyatı baskı altında kalmaya devam ediyor.

BONE Fiyatı %5’in Üzerinde Arttı

BONE fiyatı son 24 saatte %5’in üzerinde yükseldi ve fiyat yazım saati itibariyle 1,07’den işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 1,020 dolar ve 1,145 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %95’in üzerinde artış göstererek trader’lar arasındaki ilginin arttığına işaret etti.

Öte yandan, Shiba Inu (SHIB) fiyatı, balinaların BONE token’ları satın almak için SHIB satmasıyla düşmeye devam ediyor. SHIB fiyatı şu anda 0,0000101 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1 düşüş gösterdi. Bu arada Binance’in ABD kolu, memecoin Floki Inu’yu memecoin’lere yönelik yoğun talep üzerine listeledi. SHIB geliştiricileri yıl sonuna kadar beklenen Shibarium ana ağ lansmanını duyururken Binance sonunda BONE token’ı da listeleyecek.

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