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  •   2 Altcoin’de Listeleme Müjdesi! Fiyat Bir Anda Uçtu! Shiba Ve Doge’yi Yakından İlgilendiriyor!

2 Altcoin’de Listeleme Müjdesi! Fiyat Bir Anda Uçtu! Shiba Ve Doge’yi Yakından İlgilendiriyor!

Dünyaca ünlü kripto para borsasının yaptığı oylama sonucunda alınan karar sonrası iki altcoin'de fiyat yükselişi meydana geldi.
17:30
24 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto borsası OKX Pazartesi günü, hangi kripto meme coin’lerin listelenmesi gerektiğine karar vermek için borsa tarafından düzenlenen özel oylama etkinliğinin sonuçlarını açıkladı. Oylama sonuçlarına göre OKX kripto borsası ArbDoge AI (AIDOGE) ve Bone ShibaSwap’i (BONE) listeleyecek.

Tüccarlar son duyuruya hemen tepki göstererek Bone ShibaSwap (BONE) ve AIDOGE fiyatlarının %10 oranında fırlamasına neden oldu.

OKX Bone ShibaSwap (BONE) ve ArbDoge AI (AIDOGE) Listeledi

Kripto borsası OKX 24 Nisan’da attığı bir tweet ile 5 meme token projesi için yapılan özel oylama etkinliğinin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ArbDoge AI (AIDOGE) ve BONE ShibaSwap (BONE) rakipleri arasında en çok oyu alanlar oldu. Kullanıcılar ArbDoge AI (AIDOGE), BONE ShibaSwap (BONE), Bonk (BONK), Optimus AI (OPTI) ve Pepe (PEPE) arasından en sevdikleri meme coin’i listelemek için oy kullandı.

BONE ve AIDOGE için spot ticaret yarın 25 Nisan saat 6:00’da (UTC) açılacak. Kripto topluluğu OKX tarafından yapılan duyuruya olumlu tepki verdi. BONK, OPTI ve PEPE gibi diğer projeler, yeni projeler ve düşük işlem hacimleri nedeniyle çok az oy aldı.

Ayrıca, kullanıcılar AIDOGE, BONE, BONK, OPTI ve PEPE’nin mevduat oylaması için kullandıkları paralarını 26 Nisan saat 10: 00’dan itibaren UTC’de çekebilecekler.

Listelenen Meme Coin Rallisi

Shibarium’un işlem token’ı olan BONE birkaç saat içinde %10’un üzerinde bir artış gösterdi ve BONE fiyatı şu anda 1,10 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 1,008 ve 1,115 dolar. Ayrıca, işlem hacmi %50’nin üzerinde artış göstererek trader’lar arasındaki ilginin arttığını gösterdi.

Bu arada, ArbDoge AI (AIDOGE) son 24 saatte yaklaşık %10 artışla 0,000000000312 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek değerleri sırasıyla 0,000000000268 dolar ve 0,000000000332 dolar. ArbDoge AI bir proje değil, Arbitrum ekosisteminde bir deney olarak tanımlanıyor. Bu nedenle, bu tür kripto varlıklarda işlem yapmak önemli risk içerdiğinden ve yatırılan sermayenin kısmen veya tamamen kaybına neden olabileceğinden yatırımcılar dikkatli olmalıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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