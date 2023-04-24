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Cardano (ADA), son birkaç hafta içinde stake edilen ADA yüzdesi önemli ölçüde düştüğü için staker’ların ilgisinde bir düşüşe tanık oluyor. Bu düşüşün olası bir nedeni olarak ADA’nın fiyatındaki kripto para piyasasındaki baskın düşüş hissinin neden olduğu düşüş gösteriliyor.

ADA Stake Oranı!

ADA’nın staking alanındaki düşüş trendi sona ermiş gibi görünüyor. Staking Reward tablosuna göre, ADA stake edenlerin sayısı son yedi gün içinde arttı ve bu, uzun vadeli ADA sahipleri için cesaret verici bir sinyal olabilir. Yazı kaleme alındığında ADA staking oranı yaklaşık %65 ve 9,1 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Ayrıca ADA’nın 24 aktif adresi de son zamanlarda yükseldi ve bu da ağda daha fazla sayıda kullanıcının olduğunu gösteriyor. ADA’nın fiyat düşüşünden etkilenen bir başka alan da ağ değeriydi. DeFiLlama’nın verileri, Cardano’nun TVL kazanma serisinin sona erdiğini ortaya koydu. Ağın bu yılın başından beri artış eğiliminde olan TVL’si, 19 Nisan 2023’ten sonra düşüşler kaydetti.

TVL’nin düşüşü, yatırımcıların diğer birkaç zincire yönlendirilen akıllı sözleşme mevduat oranını yavaşlattığı anlamına gelebilir. Öte yandan Cardano’nun geliştirme faaliyeti, haftalık gelişim raporuna karşılık gelen, hafta boyunca yüksek kaldı. Rapor, Cardano’nun çeşitli ekipleri tarafından önceki hafta boyunca yapılan çalışmaları vurgulanıyor.

ADA Rallisi Gelecek Mi?

Bununla birlikte ADA’nın ağırlıklı duyarlılık metriği son birkaç gün içinde aşağı doğru sürüklendi ve bu, token’ın negatif fiyat hareketine de bağlanabilir. Kripto paranın MVRV oranı da geçen hafta keskin bir şekilde düştü. ADA’nın fiyatı geçen hafta %11’den fazla düştü. Yazı kaleme alındığında 13 milyar doları aşan piyasa değeriyle 0,3911 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önceki hafta yatırımcılar için zor olsa da, gelecek daha iyi olabilir. CryptoQuant’ın verileri, ADA’nın stokastik değerinin aşırı satış bölgesinde olduğunu ortaya çıkardı. Bu durum yakın gelecekte satın alma baskısını potansiyel olarak artırabileceği için tipik bir yükseliş sinyali olabilir.