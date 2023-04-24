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  •   Binance’den Ethereum, XPR, Cardano (ADA), Dogecoin ve SHIBA Dahil Onlarca Altcoin’i İlgilendiren İş Birliği!

Binance’den Ethereum, XPR, Cardano (ADA), Dogecoin ve SHIBA Dahil Onlarca Altcoin’i İlgilendiren İş Birliği!

Binance, ödeme çözümü Binance Pay ile uluslararası ödeme hizmeti Ivendpay ile iş birliğini duyurdu. İş birliği başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ripple'ın XRP'si, Cardano'nun ADA'sı, Shiba Inu'nun SHIB'i gibi onlarca altcoin'leri ilgilendiriyor.
16:50
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance‘in ödeme çözümü Binance Pay’in uluslararası ödeme hizmeti Ivendpay ile iş birliği yaptığını duyurmasıyla başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ripple’ın XRP’si, Cardano’nun ADA’sı, Shiba Inu’nun SHIB’i gibi altcoin’lerin 7 ülkedeki yaklaşık 400 işletmede yapılacak alışverişlerde kullanılabilmesinin önü açılmış oldu.

İş Birliği Onlarca Altcoin’i İlgilendiriyor

Binance, kısa süre önce yayımladığı blog yazısında, Binance App’teki temassız, kullanıcıdan kullanıcıya kripto para ödeme özelliği olan Binance Pay için küresel bir kripto para ödeme ağ geçidi olan ivendPay’i bünyesine kattığını duyurdu. Binance kullanıcıları artık IvendPay’in uluslararası ağında bulunan tüm lokasyonlarda kripto paraları kullanarak alışveriş yapabilecekler.

Bu iş birliği ile kripto paraları kullanıcıların günlük yaşamlarına daha da entegre etmeyi, böylece kripto paraların gerçek dünyadaki kullanımını artırmayı ve ödemeleri kolaylaştırmayı hedefleniyor.

Binance Pay, şu anda ADA, ATOM, AVA, BCH, BNB, BTC, BUSD, CTSI, DASH, DOGE, DOT, EGLD, EOS, ETC, ETH, FIL, FRONT, FTM, GRS, HBAR, IOTX, LINK, LTC, MANA, MATIC, NEO, OM, ONE, PAX, QTUM, STRAX, SXP, TRX, TUSD, UNI ve USDC gibi çeşitli kripto paraları destekliyor.

2022’nin Kasım ayında Binance Pay’in desteklediği kripto paralar listesine ALPINE, APE, BIDR, BNX, BSW, CAKE, COTI, GALA, HIGH, PORTO, SANTOS, SFP, USDT ve XNO gibi kripto paraların yanı sıra SHIB dahil edilmişti.

IvendPay Nedir?

IvendPay, işletmelerin satış noktası (POS) terminalleri, mobil uygulamalar, e-ticaret platformları, API’ler ve otomatlar aracılığıyla kripto para ödemelerini kabul etmelerine imkan tanıyan küresel bir ödeme hizmetidir. Hizmet şu anda yedi ülkede yaklaşık 400 aktif işletmede kullanılabiliyor.

Kripto paraların bir ödeme seçeneği olarak kabulü artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay, küresel moda markası Ralph Lauren’in yeni Miami Design District mağazası, kripto para ödeme işleyicisi BitPay aracılığıyla kripto paralarda ödeme kabul edeceğini duyurmuştu.

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