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Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendiren analist, yakın vadede BTC adına kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
16:30
24 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %7’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya da düşüş ile başladı ve 27.400 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin’in güne düşüş ile başlaması ile birlikte kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geri çekildi. Piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe de Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile piyasadaki bu son durumu değerlendirdi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen haftanın başlarından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca piyasadaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu düşüş devam ederken Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile lider kripto para birimi Bitcoin‘deki güncel teknik görünüme dikkat çekti ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, kripto para piyasasındaki düşüşün yakın vadede devam edebileceğini ve BTC’nin 26.500 dolar ile 27.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Bitcoin’in yakın vadede bir miktar daha gerileyebileceğini ifade etse de analist, BTC‘nin son düşüşlerin ardından yeniden 29.200 dolar seviyelerine varan bir yükseliş başlatabileceğini de ifadelerine ekledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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