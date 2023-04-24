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Binance’ten Resmi Duyuru Geldi: Platformda ChatGPT Destekli Yeni Yapay Zeka Teknolojisi Geliyor!

Binance, gün içerisinde yaptığı resmi bir duyuru ile ChatGPT destekli yeni bir yapay zeka teknolojisi olan Binance Sensei'yi tanıttı.
15:48
24 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mevcut işlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, yapay zeka teknolojilerini platformuna entegre etmek adına önemli bir adım attı. Gün içersinde Twitter hesabından bir duyuru yapan Binance, ChatGPT teknolojisi tarafından desteklenen etkileşimli, yapay zeka odaklı bir sohbet robotu olan Binance Sensei’yi tanıttı ve resmi web sitesinden paylaştığı bir blog gönderisi ile Binance Sensei’nin kullanımına ilişkin detayları paylaştı.

Binance’ten Resmi Duyuru

ChatGPT’nin dünya çapında büyük bir popülarite yakalaması ile birlikte kripto para ekosisteminde de yapay zeka odaklı projelerin sayısında büyük bir artış meydana geldi. Yapay zeka odaklı kripto para projelerinin yanı sıra çok sayıda kripto şirketi de platformlarına yapay zeka teknolojilerini entegre edebilmek adına önemli adımlar attı. Mevcut işlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance de Twitter hesabından yaptığı bir duyuru ile ChatGPT teknolojisi tarafından desteklenen etkileşimli, yapay zeka odaklı bir sohbet robotu olan Binance Sensei’yi tanıtan Binance, web sitesinden paylaştığı blog gönderisi ile Binance Sensei’ye ilişkin detayları kullanıcılar ile paylaştı:

“Binance, Binance Sensei’yi Binance Academy’de 24.04.2023 12:00’de (UTC) başlatıyor. Bu, kullanıcıların Binance Academy’de bulunan bilgilere daha sezgisel bir şekilde erişmesini sağlayan ChatGPT teknolojisi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir sohbet robotudur. Kullanıcılar, Binance Academy veya diğer güvenilir açık kaynaklardaki makalelere dayalı olarak anında yanıt almak için sohbet penceresinden birkaç anahtar kelime veya soru girebilir.”

“ChatGPT Tarafından Desteklenen Yapay Zeka Sohbet Robotu”

Yaptığı duyuruda Binance, Binance Sensei’nin (“Chatbot”) yalnızca kullanıcıların Binance Academy platformundan veya diğer güvenilir açık kaynaklardan içerik kullanarak yanıtları verimli bir şekilde almalarına yardımcı olacak bir kolaylaştırma aracı olarak tasarlandığını belirtti. Ancak Binance, bu yeni yapay zeka teknolojisinin kullanıcılara herhangi bir yatırım tavsiyesi sağlama amacında olmadığını da ifade etti:

“Kullanıcılara herhangi bir şekilde özel tavsiye sağlama amacında değildir. Kullanıcılar, Binance Sensei’yi kullanarak, elde edilen yanıtların veya bilgilerin tamamen kendi risk ve takdirine bağlı olduğunu kabul eder. Binance Academy, elde edilen bilgi veya sonuçlardan ne sorumlu ne de herhangi bir şekilde bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar, Binance Academy web sitesine (“Chatbot”) entegre Binance Sensei’yi kullanırsa ek şartlar ve sorumluluk reddi beyanları geçerli olacaktır.”

Ayrıca Binance Senei’nin şu anda yalnızca İngilizce olarak sunulacağını ancak ilerleyen zaman dilimlerinde daha fazla dilin kullanıma sunulacağı da Binance’in yaptığı resmi duyuruda ifade edildi.

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