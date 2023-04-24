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  •   Uzman İsim Korkuttu! Bitcoin’den Ziyade Altcoin Alacaksanız Bu Uyarıyı Gözden Kaçırmayın!

Uzman İsim Korkuttu! Bitcoin’den Ziyade Altcoin Alacaksanız Bu Uyarıyı Gözden Kaçırmayın!

Makro gurusu Lyn Alden, aşırı kaldıraç kullanımı ile birleşen düzenleyici baskının sonucu olarak Bitcoin'den (BTC) ziyade altcoin'lerin ezilebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.
15:40
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hedgeye podcast’ine konuk olan ve birbirinden önemli açıklamalarda bulunan makro gurusu Lyn Alden, aşırı kaldıraç kullanımı ile birleşen düzenleyici baskının sonucu olarak Bitcoin’den (BTC) ziyade altcoin‘lerin ezilebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Altcoin Sektörü Kara Mayınlarıyla Dolu

Hedgeye podcast’ine konuk olan makro gurusu Lyn Alden, aşırı kaldıraç kullanımı ile birleşen düzenleyici baskıdan dolayı altcoin’lerin ezilebileceği konusunda uyarırken, en büyük kripto para Bitcoin‘in bundan etkilenmeyebileceğini iddia etti:

Bu yüzden Bitcoin’i kripto para piyasasının geri kalanından ayırıyorum. Bence kripto para piyasasının geri kalanı için gürültü – sinyal oranı maalesef çok yüksek. Bana göre hala akıp gitmesi gereken çok fazla köpük var ve bu alana karşı giderek daha fazla düzenleyici darbenin indiğini görüyoruz. Düzenleyiciler, temelde menkul kıymetin ne olduğunu, hangi varlıkların menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini ve hangi şirketlerin bu varlıkları halka satarak menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini tanımlıyorlar. Bence bu alanın tamamı kara mayınlarıyla dolu. İleriye dönük olarak, bu alana ciddi sermaye ayırma konusunda çok temkinli hareket edilmesini öneririm.

Düzenleyicilerin Bitcoin’i Muaf Tutmasını Bekliyor

Alden, bir menkul kıymetten çok bir emtiaya benzediği için en büyük kripto paranın çoğu düzenleyici yaptırımdan muaf tutulacağını belirterek “Bitcoin’i farklı bir kategoriye koyuyorum çünkü o bir menkul kıymet değil, Howey testini geçemediği için bir dijital emtia olarak kabul ediliyor. Ayrıca gerçek merkeziyetsizliğin temellerinin daha sağlam olduğunu düşünüyorum ve Bitcoin alanındaki köpüğün büyük bir kısmının çoktan atıldığını düşünüyorum. Felaket ayı piyasası boyunca gelen turistlerin çoğu gitti.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,46 düşüşle 27 bin 506 dolardan işlem görüyor. Veriler, 1.16 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri karşısında en büyük kripto paranın piyasa üzerindeki hakimiyetinin yüzde 45,8 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

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