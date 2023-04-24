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  •   Aman Dikkat! Dünyaca Ünlü Finans Uzmanından Yeni Altın Açıklaması! Bitcoin Rallisi mi Geliyor?

Aman Dikkat! Dünyaca Ünlü Finans Uzmanından Yeni Altın Açıklaması! Bitcoin Rallisi mi Geliyor?

Dünyaca ünlü finans uzmanı ve yazar Robert Kiyosaki, yaptığı altın, gümüş ve Bitcoin (BTC) açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
15:20
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyaca ünlü finans uzmanı ve yazar Robert Kiyosaki, yaptığı altın, gümüş ve Bitcoin (BTC) açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. İşte Kiyosaki’nin altın için yaptığı yeni açıklama ve bu açıklamanın en büyük kripto para ile olan bağlantısı.

“Altın Düşerse Daha Fazla Alırım”

Her ne kadar birbirine rakip olarak lanse ediliyor olsalar da hem Bitcoin‘in hem altının ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ardından pozitif korelasyonla yukarı yönde hareketlendikleri görüldü. Yakın geçmişe kadar Bitcoin’in riskli bir seçenek olmaktan çıkıp bir yatırım seçeneği olarak yükselemeyeceğine dönük spekülasyonlar söz konusu olsa en büyük kripto para altın ile birlikte yükselerek 30 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı. Bu dönemde altının onsu ise 2 bin dolar seviyesini geçti.

1 Ocak 2023 tarihinden bu yana yukarı yönde hareket eden kripto para piyasası, uzun zamandır ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto şirketlerine ve projelerine yönelik yaptırım eylemleri ile korku ve belirsizlik içinde hareket ediyor. Son dönemde etkisini artıran olumsuz makroekonomik koşullar da hem Bitcoin fiyatı hem altının onsu üzerindeki baskının artmasına neden oldu. Bu baskı ile Bitcoin’in fiyatı ve altının onsu sırasıyla 30 bin doların ve 2 bin doların altına düştüler.

Hem altının onsu hem BTC‘deki bu düşüş olumsuz spekülasyonların artmasını tetikledi. Önde gelen piyasa uzmanları altının onsunun sert şekilde düşeceği, büyük bir çöküş olacağına dönük yorumlarda bulundukları bir dönemden geçilirken, finans uzmanı Steve Van Meter altının onsunun bin dolara düşmesini beklediğini açıkladı. Meter’in bu açıklamasına yanıt veren Kiyosaki, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ALTIN ÇÖKECEKMİŞ… Saygı duyduğum Steve Van Meter altının bin dolara düşmesini öngörüyor. Piyasaların altının yükselmesini beklemekten yorulduğunu belirtiyor. Eğer altın bin dolara düşecek olursa daha fazla alacağım. Ben bir yatırımcıyım, tüccar değil. Benim için altın, gümüş ve Bitcoin gerçek paradır.” dedi.

Altın Fiyatının Düşmesi Bitcoin’e Yarayabilir

Piyasa uzmanları, her ne kadar son dönemde pozitif korelasyonla hareket ediyor olsalar da altın ile Bitcoin arasında ağırlıklı olarak hakim olan negatif korelasyona dikkat çekerek, altının onsunda yaşanacak bir çöküşün Bitcoin fiyatını yükseltebileceği üzerinde duruyorlar.

Son günlerde altının onsu ile Bitcoin arasında fiyat korelasyonunun 0,50 civarında olduğu tespit edildi. Bu, her iki varlığın fiyatının birbirine paralel olarak hareket ettiği, biri yükselirken diğerinin de yükseldiği, düşerken ise düştüğü anlamına geliyor olsa da bu pozitif korelasyonun çok yakında değişmesi ve yeniden negatife dönmesi bekleniyor.

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