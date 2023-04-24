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Popüler Altcoinde Yükseltme Heyecanı! Olağanüstü Hareketlilik Ne Anlama Geliyor?

Popüler altcoinde planlanan yükseltme kripto para birimine yükseliş hareketini getirecek mi? Token'daki hareketlilik ne anlama geliyor?
14:30
24 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Hedera (HBAR) önemli bir düşüş yaşadığı genel bir düşüş haftasını tamamladı. Peki, Hedera ağı son birkaç günde nasıl bir performans gösterdi?

Hedera Güncellemesi!

Hedera blok zincirinin 27 Nisan’da üç ayda bir testnet güncellemesi yapması planlandı. Bu durum yükseltmenin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşeceği anlamına gelebilir. Ancak ağ geçtiğimiz günlerde güncellemenin planlandığı gibi olmayacağını duyurdu. Kararın ağ üzerinde çok fazla bir etkisinin olması beklenmiyor.

Alınan kararda, geliştiricilere Hedera Akıllı Sözleşme Hizmeti’nin önceki değişikliklerinde değişiklik yapmaları için daha fazla zaman vereceği bildiriliyor. Bu değişiklikler, Hedera hizmet sürümünün v0.35.2 sürümünde tanıtıldı. Bir sonraki güncellemenin 9 Mayıs’ta yapılması planlanıyor ve bir ana ağ güncellemesi olacak.

HBAR Verileri!

HBAR, son birkaç gün içinde önemli miktarda geliştirme faaliyeti sürdürdü. Geliştirme cephesinde her şey sakinken, ağ hakimiyeti haftalık en yüksek seviyesine kayda değer bir artış kaydetti. Artış, özellikle türevler segmentinde HBAR’ın talep dinamiklerindeki bir kayma ile ilgili olabilir. Bunun nedeni ise ağ hakimiyeti metriği artışına, bu yazı yazılırken son 48 saat içinde Binance fonlama oranındaki bir artışın eşlik etmesi olabilir. Ayrıca bu durum türev piyasasında kayda değer bir HBAR talep artışını teyit ediyor.

Bununla birlikte HBAR’da 200 günlük MA’nın hemen üzerinde 0,059 dolar fiyat seviyesinde bir miktar konsolidasyon kaydeden fiyat hareketinde de gözlemlendi. Aynı fiyat seviyesini Mart ayında destek gösterdi. HBAR, yazı kaleme alındığında 0,060 dolardan işlem görüyor. Öte yandan günlük hacimler düşük kalmaya devam ediyor ve bu da oldukça büyük bir ralli için yeterli yükseliş momentumunun olmadığını yansıtabilir. Düşük yükseliş hacmi, yatırımcıların HBAR’ın ertesi günkü beklentilerinden henüz emin olmadıklarını gösteriyor olabilir. Başka bir deyişle, piyasa koşulları izin verirse, ayıların bir hakimiyet şansı daha olabilir. Piyasanın, HBAR boğalarının geri dönme şansı bulabileceği bir toparlanma aşamasına girme şansı hala olabilir.

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