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Ünlü İsim Önce XRP İçin Konuşmuştu! Sonra Shiba’nın Yaratıcısını Buldum Dedi! Peki Şimdi Son Bombası Ne?

Dünyaca ünlü isim, geçmişte bir çok konuda yorum yapmıştı. Hakkında yaşanan son gelişmeler ise piyasaya yine bomba gibi düşmüş gibi görünüyor.
22:05
20 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

pYouTube’da Bitboy Crypto takma adıyla tanınan tanınmış kripto etkileyicisi, devam eden FTX davasında mahkemeye çıkmayacağını tweet’ledi. FTX’in eski bir destekçisi olan Bitboy’un, feshedilen kripto para borsasında önerilen bir yatırımcı sınıfını temsil eden bir avukata tehditler savurduğu söyleniyor.

Bitboy Mahkemeye Gelmemesiyle Alay Etti

Armstrong’un attığı tweet’lere göre Bahamalar’da tatil yapıyor gibi görünüyor çünkü bir yandan plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken bir yandan da mahkemeye gelmemesiyle dalga geçiyor. Hareketini eleştiren tweet’lere yanıt olarak Armstrong, ambulans kovalayan Adam Moskowitz’in aksine hukukun nasıl uygulanacağını gerçekten bilen gerçek avukatları olduğunu iddia ederek Armstrong’un hukuk ekibinin mahkemeye gitmeme kararını onayladığını ima etti.

Ancak, ABD Sulh Hakimi Melissa Damian, BitBoy Crypto’yu (diğer adıyla Ben Armstrong) davacıların avukatı Adam Moskowitz’i cezai tacizi nedeniyle FBI’a sevk edeceğini belirtti. Armstrong’u temsil eden Jason Rindenau, müvekkilinin davranışının korunan konuşma alanına girdiğini belirtmesine rağmen, Yargıç Damian, Armstrong’un eylemlerinin bu eşiğin ötesine geçtiğini ve tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mahkeme Ertelendi

Armstrong, mahkemenin ertelenmesinden sadece birkaç dakika sonra bir milyon takipçisine tweet atarak tedbir kararını ihlal etmiş gibi göründü ve şu açıklamayı yaptı:

ÇOCUKLAR MAHKEMEYI KAÇIRDIM AMA YINE DE ADAM MOSKOWITZ ILE KARŞILAŞTIM VE BARIŞTIK!

Armstrong ve diğer davalılara karşı açılan toplu davada davacılar, davalıların müşterilere finansal tavsiyelerde bulunarak ve platformla herhangi bir ücret anlaşması yapmadan FTX ürünlerini aktif olarak pazarlayarak yatırımcıları aldattıklarını iddia ediyor. Yatırımcılar, geçen yılın Aralık ayında borsanın çöküşünün ardından kayıtsız menkul kıymetlerin değerinin düşmesi sonucunda zarara uğradıklarını iddia ediyor.

Perşembe günü gerçekleşen duruşma sırasında Moskowitz mahkemeye doğrudan Armstrong’un peşinde olduğunu ima eden e-postalar aldığını ve vurulacağı konusunda kendisini uyaran telefonlar aldığını bildirdi. Bitboy gerektiği şekilde mahkemeye çıkmazsa, mahkemeye itaatsizlikle suçlanabilir.

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