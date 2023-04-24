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Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile 12 yıldır herhangi bir transfer gerçekleştirmeyen bir adresin yeniden aktif hale geldiğini belirtti ve güncel verileri paylaştı.

Bitcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçmiş aylarda kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.000 dolar seviyelerini aşmasının ardından son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte ise 27.300 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde yeniden düşüş ivmesi yakaladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş devam ederken de Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile portföyünde 1000 adet BTC bulunduran bir adresin 12 yıl sonra yeniden aktif hale geldiğini bildirdi.

Whale Alert, Kritik Verileri Paylaştı

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kritik verileri paylaştı. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre portföyünde güncel fiyatlar ile ortalama 27 milyon dolar değerinde 1000 adet BTC bulunduran bir adresin 12 yılın ardından yeniden aktif hale geldiğini bildirdi. Birçok analist, uzun yılların ardından yeniden aktif hale gelen bu adreslerin yeni bir satış dalgası yaratabileceğini dile getirerek yatırımcıları uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.