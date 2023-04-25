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Piyasa değerine göre en büyük altcoin ve hali hazırda en yoğun kullanılan akıllı sözleşme platformu Ethereum’dur. Fiyat performansı özellikle son 1 yıldır yatırımcıları mutlu etmese de altcoin kralı lider konumunu koruyor. Peki rakibi onu alt edebilir mi?

Cardano (ADA) ve Ethereum

2021 yılında Cardano (ADA) fiyatı nihayet beklenen kırılmayı yaşamıştı ve hatta Ethereum (ETH) en güçlü rakip konumuna yükseldi. Ancak bu gerçekleşmedi ve şu anda Ethereum, Cardano’ya kıyasla çok daha yüksek bir piyasa değerine ve birim başına fiyata sahip. Cardano‘nun Ethereum kadar değerli olup olamayacağını ve bunun gerçekleşmesi için nelerin gerekli olduğu uzun süredir topluluk tarafından tartışılıyor. Cardano ve Ethereum rakip olabilirler, ancak aynı zamanda pek çok ortak noktaları da vardır. Charles Hoskinson 2015 yılında Cardano’yu kurmadan önce Ethereum’un kurucularından biriydi.

Cardano’nun amacı, merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşmeler oluşturmak için ölçeklenebilir ve güvenli bir blockchain oluşturmaktı. Konsept, Ethereum’un üzerinde çalıştığı şeye benzer. Ethereum’un avantajı birkaç yıl daha eski olması ve dolayısıyla üzerine çok daha fazla şey inşa edilmiş olmasıdır. Ayrıca, 2017’deki boğa piyasası sırasında altcoinlere yönelik heyecan, esas olarak Ethereum’daki projelerden geldi.

Ethereum Neden Daha Değerli?

Ethereum’un fiyatı 1.820 dolar, piyasa değeri ise 219,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahipti. Cardano’nun fiyatı yaklaşık 0,37 dolar ve piyasa değeri 13,3 milyar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, Ethereum ayrıca kripto topluluğunda daha geniş bir geliştirme ve kullanım yelpazesine sahiptir. Platform, şirketler ve geliştiriciler tarafından kullanılan çok çeşitli uygulamalara ve akıllı sözleşmelere sahiptir, bu da kripto para birimine olan talebi artırır.

Cardano ve Ethereum’da Staking

Kullanıcılar her iki coini de stake edebilir. Bu yazı yazılırken, Ethereum ağında yaklaşık 35 milyar dolar değerinde 19 milyondan fazla ETH bulunmaktadır. Buna karşılık, Cardano üzerinde toplam değeri yaklaşık 8,7 milyar dolar olan 23 milyar ADA bulunmaktadır. Tüm ADA’nın %65 kadarı stake edilmiştir. Cardano’nun bir gün Ethereum kadar değerli hale gelmesi kesinlikle mümkün. Platform şimdiden birkaç önemli kilometre taşını geride bıraktı ve iyi bir çeyrek yaşadı. Örneğin, daha fazla geliştiriciyi ve şirketi platformu kullanmaya çekmesi beklenen yeni, daha basit bir programlama dili olan Aiken’i başlattı ve bu da ADA Coin’in değerini artırabilir. Ancak şu anda Ethereum neredeyse her alanda büyük bir avantaja sahip. Mesela NFT’lerde Cardano sadece rakibinin %1’i kadar yere sahip.

Ethereum’un Yerini Alabilir Mi?

Cardano’nun Ethereum kadar değerli olabilmesi için birkaç şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. İlk olarak, platform daha fazla geliştirici ve kullanıcı çekmelidir. Bu, akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar için desteği geliştirerek ve şirketlerle birlikte çalışarak başarılabilir. Gerçekçi konuşmak gerekirse, neredeyse tüm veriler Ethereum lehine konuşuyor gibi görünüyor. Ancak, henüz dikkate almadığımız bir faktör var. Charles Hoskinson ile Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin‘in proje etrafında heyecan yaratmak için pazarlamayı ne kadar iyi kullandıkları arasındaki fark. Başka bir boğa piyasası gelirse ve Hoskinson süslü konuşmalarıyla kitlelere ulaşmayı başarırsa, her şey mümkün. O zaman Cardano, ezeli rakibi Ethereum’u geride bırakabilir.

Fakat bir sorun var. Ayı piyasalarında bile Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin sayısı artıyorken boğa sezonunda Ethereum çok daha güçlenecektir. Üstelik tamamlanan Merge ile ağ artık deflasyonist hale geldi. Yani her geçen gün ETH aslında daha kıt hale geliyor.