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  •   İlgi Patlaması! Kripto Balinaları ve Köpekbalıkları Bu Altcoini Kapışıyor! Dip Geldi Mi?

İlgi Patlaması! Kripto Balinaları ve Köpekbalıkları Bu Altcoini Kapışıyor! Dip Geldi Mi?

Tecrübe bu sektörde neden önemlidir? Kripto para yatırımcıları dibi gördü mü?
19:20
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyasındaki en büyük yatırımcılar balina olarak sınıflandırılıyor ve kademe kademe yatırımcılar isimlendiriliyor. Yengeçler, karidesler ve çok daha fazlası. Piyasaların yönü genelde balinalar tarafından tayin edilir ve diğerleri onları izler. İzler ki yönün nereye olduğunu anlayabilsinler. Üstelik balinalarda paradan daha fazlası vardır.

Kripto Para Balina Hareketleri

Paradan daha fazlası tecrübedir. Balinaların önemli bir kısmı yıllardır bu piyasalarda ve daha küçük, yeni yatırımcılara göre daha fazla şey gördüler. 2022 yılındaki çöküş birçok yatırımcıyı paniğe itmişti. Ancak 2020 ve önceki çöküşleri yaşayanlar bunun da onlar gibi bir şey olduğunu biliyordu. Düşünsenize Bitcoin son boğa zirvesinde 20 bin doları görüyor ve sonra 4 bin dolarlı seviyelere iniyor. O günlerde birçok analist 3.000 dolarlık seviyelerin altına işaret ediyordu. Çoğun yatırımcı daha ucuza alım yapmak için elindeki varlıkları %90’ı aşan zararla satarken yükseliş başlarken bir kısmının eli boş kaldı.

Sonrasında Bitcoin fiyatı 69.000 dolara ulaştı ve bu devasa yükselişte önceki çöküşlerden dersini alanlar iyi paralar kazandı. Tecrübe size videolardan, podcastlerden, kitaplardan, makalelerden öğrenemeyeceğiniz şeyi verir. Bu yüzden 1000 dolar ve altında rakamlardan Bitcoin alan insanlarla 2018-2019’lu yıllarda kripto paralarla tanışan parlak nickleri olan uzmanları birbirinden ayırmalısınız. Tecrübe saygıyı hakkediyor.

Konumuza dönecek olursak bu çoğunluğu tecrübeli ve bol paralı yatırımcıları izlemek oldukça kolay. Santiment gibi araçlar bize kripto para balinalarını izleme imkanı veriyor.

Balinaların Aldığı Altcoin

Dördüncü en büyük stablecoin olan DAI, Mart ayında üç günlük bir süre içinde arzulanan 1,00 dolar sabitini kısa bir süre kaybetti ve tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,881 dolara düştü. Sonrasında hızla toparlandı ve bugünlerde olması gereken 1 dolar seviyesinin dibinde işlem görüyor. Santiment, köpekbalığı ve balina cüzdanlarının ya da 100.000 ila 10 milyon arasında DAI tutan adreslerin toplam arzında %6,4’ünü geri topladığını raporladı.

Santiment ayrıca, ralliye geç kalan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yatırımcılarının, önde gelen iki kripto varlığı sırasıyla 30.000 ve 2.000 doların altına düştüğü için zarar ettiklerini belirtiyor. Analiz firmasına göre BTC ve ETH, kripto piyasaları için yerel bir dibe işaret edebileceğini söylediği “tarihsel olarak yüksek” kayıp işlemlerine tanık oluyor.

“Perşembe gününden bu yana, traderlar coinleri elde ettikleri fiyatların üç kat altına taşıyor. Tarihsel olarak, bu oran başa başın altında olduğunda, genellikle (en azından geçici) fiyat diplerini işaret edecek iyi bir kapitülasyon işaretidir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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