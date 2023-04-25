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Bu Altcoin Dipte Olabilir! Büyük Etkinlikten Önce Talep Patlayabilir!

Artık dipte olduğu kesinleşiyor ve yakında fiyatta hızlı bir toparlanma görmemiz şaşırtıcı olmaz.
19:55
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı uzun vadede yükseliş görünümünü koruyor ancak kısa vadede alıcıların zayıflığı yatırımcıyı endişelendiriyor. BTC ilgisindeki azalma altcoin yatırımcılarının da önemli kayıplar yaşamasına neden oldu. Kral kripto para birimi 27.000 dolar seviyesini korumak için mücadele ederken yaklaşan Fed toplantısı ve düşen hacimler yakında volatilitenin artabileceğini gösteriyor.

Chainlink (LINK)

Blockchain Oracle hizmetleri alanında rakipsiz olan Chainlink bugün neredeyse tüm popüler akıllı sözleşmeler tarafından fiyat beslemeleri için kullanılıyor. Her geçen gün ekosistemini büyüten Chainlink geçtiğimiz yıl sonunda LINK Coin fiyatını desteklemek için yeni stake hizmetlerini duyurmuştu. Bu uzun vadede altcoinin performansı için pozitif bir gelişme fakat kısa vadede neler bekleniyor? Chainlink (LINK) fiyatı, 18 Nisan’da 2023’ün en yüksek seviyesi olan 8,60 dolara ulaştığından beri %18 geriledi.

Diğer birçok altcoinde benzer hareketler gördük ancak LINK Coin 7 dolar bölgesinde güçlü bir desteğe sahip.

LINK Coin Yorum

Chainlink son haftalarda yeni kullanıcıları çekmek için mücadelesini sürdürüyor. Uzun vadeli yatırımcılar yaklaşan Bahar 2023 hackathon’u öncesinde satış yapmayı bıraktı. Ancak bu, yeni ağ katılımcılarını çekmek ve sürekli bir boğa rallisini tetiklemek için yeterli olacak mı? Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, yerel LINK tokeninin Ortalama Coin Yaşı son iki ayda önemli ölçüde artmıştır. Ortalama Coin Yaşı, 16 Mart’taki son düşüşten bu yana 385,03’ten 25 Nisan itibarıyla 417,46’ya yükseldi. Bu daha fazla yatırımcının satıştan kaçındığını gösteriyor.

Benzer şekilde, mevcut piyasa arzına kıyasla LINK’e yönelik talebin artması da artan yükseliş ivmesinin bir başka işaretidir. IntoTheBlock’un Borsa-Piyasa Derinliği grafiği, +/- %30 fiyat aralığında, LINK’e olan talebin satışa sunulan token sayısını neredeyse ikiye katladığını göstermektedir.

Alış emirleri satış emirlerini aştığında, yukarıda gözlemlendiği gibi, mevcut fiyatlar civarında varlık için aşırı bir talep olduğunu gösterir. Bu, alıcıların daha yüksek fiyatlar teklif ederek rekabet etmesiyle LINK’in önümüzdeki günlerde bir miktar yükseliş yaşayabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin eğer ciddi bir düşüş yaşamazsa şimdilik LINK Coin dip bölgede olabilir. BTC tarafındaki yükseliş ise LINK Coin fiyatının hızla toparlanmasına neden olacaktır.

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