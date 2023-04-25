Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) 21 dolardan yaklaşık 16 dolara düştükten sonra yaklaşık %20’lik bir kayıp yaşadı. Ancak fiyat konsolidasyonunun devreye girmesiyle geri çekilme hafifliyor olabilir. Bu yazının yazıldığı sırada AVAX’ın değeri 17.01 dolardı ve 22 Nisan’dan bu yana 16,5 ila 17,4 dolar arasında salınıyordu.

Bu arada Bitcoin (BTC), boğaların çabası ile birlikte ayıların fiyatı daha aşağıya indirmesini engellemeye çalışmasıyla 27.000 dolar fiyat aralığının yakınında konsolide oldu. Eğer BTC boğaları fiyat aralığını korursa, AVAX 16 dolar psikolojik seviyesinin üzerinde seyretmeye devam edebilir.

Avalanche (AVAX) İçin Sırada Ne Var?

Fiyat hareketi, yazım zamanında kısa ve uzun vadeli trendlerinin altındaydı. Özellikle, 200-MA (Hareketli Ortalama) düzdü ve muhtemelen genişletilmiş bir konsolidasyona işaret ediyordu. Ancak 20-EMA’da bir düşüş vardı ve bu da kısa vadede olası bir fiyat düşüşüne işaret ediyor olabilir.

Bu nedenle, AVAX/USDT çifti önümüzdeki birkaç saat/gün içinde 16,41 dolar ile 20-EMA arasında salınabilir veya 15,51 dolara düşebilir. 15,5 doların ötesine uzanan herhangi bir düşüş trendi, Mart ayının en düşük seviyesi olan 14 dolarlık seviyeyi beraberinde getirebilir.

200-MA ve 18,31 doların üzerinde bir kapanış, pariteyi güçlü bir dirençle karşılaşmadan önce 21 – 22 dolar aralığına yükseltebilir. Bununla birlikte, kısa vadeli boğalar yükselen trend çizgisindeki ve 20,36 dolardaki engelleri aşmalı.

Yazım zamanında, RSI aşırı satım bölgesinden geri çekildi ve boğaların satıcıları uzak tutmaya çalıştığını gösterdi. Ancak OBV (On Balance Volume) yatay seyretti. Talep son birkaç günde durgunlaştı ve bu da güçlü bir toparlanmayı engelleyebilir.

AVAX Metriklerinde İyileşme Var

Ağırlıklı duyarlılık 22-24 Nisan tarihlerinde son zamanların en düşük seviyesine gerilemişti. Bununla birlikte, yazım sırasında duyarlılık nötr seviyenin üzerine çıkarak hafif bir yükseliş eğilimini güçlendirdi.

İyileşen ve pozitif fonlama oranları, yukarıdaki hafif yükseliş eğilimini daha da destekliyor. Eğilim devam ederse, parite 16 dolar desteğini güvence altına alabilir ve 20-EMA engelini aşmaya çalışabilir. Ancak, BTC 27.000 doların altına düşerse destek noktasından bir kırılım da yaşanabilir. Bu nedenle, BTC’nin hareketini izlemek çok önemli.