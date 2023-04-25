Büyük FTX çöküşünün ardından akıbeti bir türlü belli olmayan ünlü kripto kuruluşu Voyager yine istediğini bulamamış gibi görünüyor.

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Geçtiğimiz dakikalarda Voyager, Binance.Us’tan bir mektup alındığını ve mektupta da varlık satın alma sözleşmesinin feshinin gerçekleştiği konusunda bilgilendirildiklerini belirtti. Geçmişte Voyager yatırımcıları önce FTX’e sığınmış ve borsanın çöküşüyle birlikte hayal kırıklığına uğramıştı. Daha sonrasında Binance tarafından olumlu haberlerle yüzü bir miktar güldüğü düşünülen yatırımcılar bu sefer de Amerika engeline takılmıştı.

Binance.US’den Şok Eden Karar

Tüm bu yaşanılanlara rağmen mahkemece önündeki tüm engeller kaldırılan Binance.US’in neden böyle bir karar aldığı ise soru işareti konumuna geldi. Bir çok spekülasyona ve karara sahne olan bu çalkantılı sürecin hangi noktaya gidebileceği ise yapılacak detaylı açıklamanın ardından ortaya çıkacakmış gibi görünüyor.

İflas eden kripto kredi kuruluşu yaptığı açıklamada, Binance.US’nin Voyager Digital’in varlıklarını satın alma anlaşmasını iptal ettiğini söyledi. Voyager Digital bunun yerine, mahkeme onaylı yeniden yapılandırma planında yazılı olan bir geçişin parçası olarak kendi platformunu kullanarak müşterilere nakit ve kripto dağıtacak.

Bugün Binance.US’den varlık satın alma anlaşmasını fesheden bir mektup aldık. Bu gelişme hayal kırıklığı yaratırken, 11. bölüm planımız Voyager platformu aracılığıyla müşterilere doğrudan nakit ve kripto dağıtımına (geçiş seçeneği) izin veriyor.

Binance.US, piyasada belirsizlik yarattığı için ABD’nin düzenleyici iklimine atıfta bulundu.

Firma yaptığı açıklamada şunu belirtti:

Binance.US, Voyager ile olan varlık satın alma anlaşmasını feshetme hakkını kullanma yönünde zor bir karar aldı. Bu süreç boyunca umudumuz Voyager’ın müşterilerinin kriptolarına aynı şekilde erişmelerine yardımcı olmak olsa da, ABD’deki düşmanca ve belirsiz düzenleyici iklim, tüm Amerikan iş dünyasını etkileyen öngörülemeyen bir çalışma ortamı yarattı.

Binance.US’ye yapılan satış geçen ay bir iflas mahkemesi hakimi tarafından onaylandı. Müşteriler, teklif kapsamında varlıkların %73 oranında geri kazanıldığını görecekti, ancak iflas eden kripto borsası FTX ve kardeşi Alameda Research’ten gelen taleplerin başarılı olması halinde bu oran %48’e düşebilirdi. Önerilen Voyager planını oylayan alacaklıların %6’sının %97’si lehte oy kullandı.

Voyager müşterilerinin Binance.US müşterisi olmasına izin verecek olan plan, hükümetin önemli incelemeleriyle karşı karşıya kaldı ve hatta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, personelin Binance.US’nin ABD’de kayıtsız bir menkul kıymetler borsası işlettiğine inandığını açıklamasına neden oldu.

Hayal Kırıklığı

Voyager davasındaki Resmi Teminatsız Alacaklılar Komitesi, bu hamle karşısında inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradığını ve yasal işlem başlatabileceğini söyledi. Voyager iflas davası, New York Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nde açıldı.

Bir tweet’te ise şu belirtildi:

Komite bu kararla inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı ve Binance.US’ye karşı potansiyel talepleri araştırıyor. Bu arada, Komite ve Voyager, derhal kendi kendini tasfiye ederek ilerlemek için Plan kapsamındaki geçiş seçeneğini derhal kullanmaya odaklanmıştır.

CZ Cevap Verdi

Geçtiğimiz dakikalarda twitter üzerinde yüz binlerce kişi tarafından takip edilen bir kripto para takipçisi olan Hsaka tarafından atılan bir Tweet’e ise Binance CEO’su Cz tarafından bir cevap verildi.

Açıklama şu şekildeydi:

Binance’in Voyager anlaşmasından çekilmesi, CFTC ile yakın zamanda yapılacak bir anlaşmanın koşullarının bir parçası. CFTC komisyon üyesi bugün: İleriye dönük acil bir yol yok. Bu, bir yol olamayacağı anlamına gelmiyor ve umarım bir yol olur.

Bu açıklamaya karşılık olarak CZ ise bir emoji bırakarak belki de şimdilik açıklama yapamayacağını belirtti.