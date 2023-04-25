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2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!

Kripto paralarla ilgili umut vadeden rapor yayınladı ve birçok altcoin için devasa ralliler görebiliriz.
22:05
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yıldan bu yana yükselişe geçen tek şey kripto paraların fiyatları değildi. Son rapor önümüzdeki aylar için umut veriyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.640 dolara tekrar tırmandı ancak kritik 27.800 dolar eşiğini aşamadı. Yaklaşan Fed toplantısı ve ABD tarafından gelecek verilerin heyecanı piyasaları baskılıyor.

2023 Kripto Para Raporu

CoinGecko tarafından yapılan yeni bir çalışma, kripto piyasalarının 2023’ün ilk çeyreğinde canlandığını ve işlem hacminin yükseldiğini söylüyor. CoinGecko’nun 2023 Q1 Kripto Endüstrisi Raporu, en büyük on kripto borsası arasındaki spot işlem hacmine odaklandı. Bu yıl ilk üç ayında 2,8 trilyon dolara ulaşan hacim önemli bir toparlanma yaşadı. Çalışma, en büyük kripto borsaları arasındaki işlem hacminin geçen yılın Aralık ayından bu yana yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda şunlar yazıyor;

“En büyük 10 kripto borsasındaki spot işlem hacmi 2023’ün ilk çeyreğinde 2,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam 2022’nin dördüncü çeyreğine kıyasla %18,1’lik bir artışı temsil ediyor. Aylık işlem hacmi, Aralık 2022’deki 0,5 trilyon dolarlık en düşük seviyeden bu yana yükseliş eğiliminde. Bununla birlikte, aylık hacimler henüz en son 2022’nin ilk yarısında görülen ortalama 1 trilyon dolara ulaşmadı.”

DeFi Altcoinlere Dikkat

FTX çöküşünden bu yana kripto para yatırımcıları merkezi olmayan borsalara daha büyük ilgi göstermeye başladı. DeFi alanındaki artan talep muhtemelen sonraki boğa sezonunda DeFi altcoinlerin bugün oldukları seviyeden çok daha iyi konumda olmalarına yardımcı olacak. Nitekim son rapor da bunu doğruluyor.

“Dünya çapında düzenleyiciler tarafından CEX’lere yönelik baskıların ortasında, DEX’ler büyümesinin CEX’lerinkini neredeyse iki kat aştığını gördü. DEX’ler 2023 yılının ilk çeyreğinde CEX’lerin %16,9’una karşılık %33,4 büyüdü. Buna rağmen, CEX:DEX işlem hacmi oranı aynı dönem boyunca %90’ın üzerinde kalmıştır.”

En popüler DeFi altcoinler UNI, LDO, AAVE, RPL, CRV, MKR, CAKE, DYDX ve 1inch’tir.

Rapor aynı zamanda Bitcoin‘in 2023’ün ilk çeyreğindeki performansını da inceliyor ve kripto kralının diğer büyük varlık sınıflarını önemli ölçüde geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Bitcoin 2023‘ün ilk çeyreğinde en iyi performans gösteren varlık oldu ve bir önceki çeyreğe göre %72,4’lük bir kazanç elde etti; onu NASDAQ endeksi (%15,7) ve altın (%8,4) izledi. Tüm ana varlık sınıfları -6,1% düşen ham petrol hariç, çeyreği yeşil renkte tamamladı…”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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